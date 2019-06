Rybáři usekli žralokovi ocasní ploutev a hodili ho do moře: Jděte do pr*ele! vzkázal jim Aquaman

Taková krutost! Dva rybáři Halldór Gústaf a Gunnar Þór chytili do sítě obrovského žraloka grónského. Ohrožené parybě pak z nepochopitelného důvodu uřízli ocasní ploutev a hodili ji zpátky do moře. Odsoudili ji tak ke kruté smrti. Na brutální skutek reagoval představitel neohroženého komiksového superhrdiny Aquamana Jason Momoa (39).

Rybáři si své nelítostné jednání nahráli na video. To se začalo šířit po sociálních sítích jako lavina. Celý svět pak muže odsoudil. Oba se přitom svému brutálnímu činu od srdce smáli. „Hodně štěstí při plavání, ty grázle,“ křičeli na parybu poté, co ji vypustili zpátky na moře. Krvácející tvor zcela jistě nepřežil. Rybáři za své počínání již zaplatili. Oba dostali vyhazov.

Aquaman: Nikdy jsem neviděl nic tak krutého

Když video spatřil představitel Aquamana Jason Momoa, začala se v něm vařit krev. „Tady jste…je na prd, že jste pravděpodobně dobří chlápci, kamarádi, živitelé, otci, ale pak jste udělali ku*va tohle,“ rozohnil se na instagramu.

„Váš život se navždy změní. Neviděl jsem ve svém životě nic tak krutého. Z vašeho smíchu zuřím. Nikdy jsem nechtěl člověku tak ublížit jako vám, když jsem slyšel váš smích,“ stojí dále v postu. Příliš velké sousto i na žraloka bílého. Dvoutunová paryba se zardousila na mořské želvě

„Tohle vás změní a doufám, že spasí a ochrání. Modlím se za vaše vykoupení. Všichni děláme chyby, ale to, co jste udělali, je čiré zlo. Dostanete to, co dostal žralok. Jděte do pr*ele,“ dodal Aquaman.