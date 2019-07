Žraloci se ženou k evropskému pobřeží! Jsme snadná kořist, říká expert

Jordan Lindsayová, krásná studentka z americké Kalifornie, odjela s rodiči na vysněnou dovolenou do tropického ráje. Rodina si užívala na exotických Bahamách a ve středu odpoledne se vypravili na výlet lodí. U pobřeží ostrova Rose Island se měli potápět a navíc si užít plavání s divokými prasátky.

Ovšem během šnorchlování a pozorování podmořského světa došlo k tragédii. Jordan plavala v moři, když se k ní přiblížili tři žraloci tygří, kteří jsou pokládáni za jedny z nejagresivnějších, a napadli ji!

Nedaleko od ní se nacházela její máma, která viděla, jak její vlastní dceru paryby trhají na kusy. „Moje žena byla poblíž Jordan, pár desítek centimetrů, když ten žralok zaútočil. Moje žena se k ní pak dostala a odtáhla ji k pobřeží,“ uvedl otec nebohé dívky Michael Lindsay pro ABC News.

Případ nebohé dívky roztrhané na kusy šokoval celý svět a všichni se začali ptát, zdali je to ojedinělý případ. Útok se sice odehrál na Bahamách, ovšem filmař žraloků Steve Lichtag tvrdí, že se to může stát i v Evropě a pomalu bychom si na to měli zvykat! Sezona dovolených je přitom v plném proudu a stovky Čechů míří k moři.

Nejčastějšími destinacemi jsou Chorvatsko, Kypr či Malta a právě tam se podle filmaře počet žraloků zvyšuje. Od začátku prázdnin z Chorvatska přichází zprávy, že se u pobřeží pohybuje paryba. Predátor byl spatřen u Makarské a posléze u Primoštenu. „Pokud se chystáte na dovolenou do Chorvatska, na Kypr anebo Maltu, tam všude se mohou vyskytnout. V podstatě tam můžete potkat jakéhokoliv žraloka a to i velkého bílého,“ uvedl Lichtag pro Pluska.sk.

Dodal, že na Maltě byl již ulovený velký bílý žralok. „Měřil šest a půl metru. Takže ano, opravdu se může stát, že na dovolené v těchto destinacích potkáte jakéhokoliv žraloka. Byla by to tedy obrovská vzácnost, ale není to vyloučené.“

Žraloky k pobřeží žene málo potravy, jelikož kvůli klimatickým změnám vymírají koráli a ryby. „Podívejme se na to, co se děje s počasím – klimatické změny, z Evropy se pomalu stávají tropy. Takže si na to musíme zvyknout. Nastane situace, kdy se žraloci budou dostávat blíž a blíž a budou vyhledávat potravu. Oni neradi loví, požírají druhy, které nejsou schopné se dostatečně bránit a nejsou dostatečně rychlé. No a člověk je svým způsobem nemohoucí,“ uvedl filmař žraloků.