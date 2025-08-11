Podle mluvčího policie Bohumila Maláška si ženy nejdřív „vesele nakupovaly“ a bez ostychu naplnily hned dva nákupní košíky. „Potom u vchodu vyčkávaly, až se se vstupem dalšího zákazníka otevře turniket, a bez placení vyrazily na parkoviště,“ popsal Malášek.
Byla to výzva
Nenápadnost? Nula bodů. Jejich manévr okamžitě zpozoroval pracovník ostrahy, který jim s úsměvem mohl vysvětlit, že tuhle show už viděl mockrát – a nikdy nekončila dobře. Krátce poté už na parkoviště dorazila policejní hlídka.
To byl čas na „originální“ obhajobu. „Ženy uvedly, že plnily speciální výzvu a natáčely video na sociální sítě,“ uvedl Malášek. Policisté jim na to prý ani na vteřinu neskočili.
