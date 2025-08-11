Podle mluvčího policie Bohumila Maláška si ženy nejdřív „vesele nakupovaly“ a bez ostychu naplnily hned dva nákupní košíky. „Potom u vchodu vyčkávaly, až se se vstupem dalšího zákazníka otevře turniket, a bez placení vyrazily na parkoviště,“ popsal Malášek.

Extrémní hazard: Mladíci vyjeli z Brna do Břeclavi na spřáhle mezinárodnímu vlaku!

Palubní kamera soukromé záchranné služby Trans Hospital zachytila v Černošicích u Prahy tři mladíky, kteří se vezli na spřáhle vlaku.

Byla to výzva

Nenápadnost? Nula bodů. Jejich manévr okamžitě zpozoroval pracovník ostrahy, který jim s úsměvem mohl vysvětlit, že tuhle show už viděl mockrát – a nikdy nekončila dobře. Krátce poté už na parkoviště dorazila policejní hlídka.

To byl čas na „originální“ obhajobu. „Ženy uvedly, že plnily speciální výzvu a natáčely video na sociální sítě,“ uvedl Malášek. Policisté jim na to prý ani na vteřinu neskočili.

Pašoval v autě cigarety za 1,3 milionu: Mám diplomatickou imunitu!

V černém autě objevili policisté 36 krabic s více než 350 tisíci cigaretami.
I když se zboží v hodnotě přes 20 tisíc korun vrátilo zpátky na regály, trojice má zaděláno na pořádný problém. Jako členkám organizované skupiny jim za trestný čin krádeže hrozí dva až osm let vězení. Tentokrát ale už bez kamer a lajků.

VIDEO: Žena unikala 8 let spravedlnosti. Nachytali ji až pražští kriminalisté. 

Video
Video se připravuje ...

Žena unikala 8 let spravedlnosti. Nachytali ji až pražští kriminalisté. Policie České republiky