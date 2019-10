Opilý syn (36) zmlátil svého otce (72) na Přerovsku. Nezastavily ho ani dveře. Skrz skleněnou výplň se prostě proboural! K napadení došlo v úterý na Přerovsku. Agresor policistům nadýchal téměř tři promile alkoholu v dechu. Nakonec skončil po ošetření na záchytce. Jeho otec musel do nemocnice.

Silně opilý syn (36) se už v úterý vrátil z hospody domů. Nejprve začal otce vulgárně urážet. Ten s ním ale nechtěl nic řešit, a tak se zamkl ve svém pokoji. Šokující zvrat v případu brutálního útoku v Sedlčanech: Oběť skončila v pasťáku!

To se synovi ale nelíbilo, a tak se rozhodl, že ho ani dveře nezastaví. Dveře se skleněnou výplní rozmlátil, a jakmile se dostal do pokoje, začalo opravdové peklo. Svého otce opakovaně mlátil pěstí do hlavy.

Způsobil mu tak zranění, se kterými ho museli záchranáři hospitalizovat v nemocnici. I samotný agresor však potřeboval pomoci, zranil se totiž při rozbíjení dveří. Nakonec zamířil na záchytku. Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota 2,7 promile!