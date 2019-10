Státní zástupce Greg Minger obžaloval Kyla poté, co hoch v komplexu obytných přívěsů Timberline Mobile Home Park ve státě Illinois zapálil jeden z mobilních domů. Uvnitř našli smrt dva dospělí a tři děti. Nejstaršímu z nich byly 3 roky.

Vražda není Santa Claus!

Případ samozřejmě vzbuzuje velké kontroverze, a to vzhledem k nízkému věku obžalovaného hocha. „Devítiletí nevědí, že Santa Claus neexistuje. Nevědí, že lidé zemřou a už se nevrátí,“ řekl k tomu například podle Guardianu americký právník Gus Kostopoulos, který se specializuje na obhajoby mladistvých.

S tím ale nesouhlasí Minger, podle něhož je jasné, že hoch rozuměl důsledkům svého jednání dostatečně. Mezi jeho zločiny podle něj kromě vražd patří také sériové žhářství. Minger se domnívá, že je vhodné Kyla pohnat před soud.

Byla to rodinná záležitost!

Chlapci přispěchala na pomoc jeho matka Katie Alwoodová. „Všichni se na něj dívají jako na nějaké monstrum. Lidé dělají chyby a o to tu také šlo. Ano, je to strašlivá tragédie, ale ani tak to není něco, kvůli čemu by měli prostě zahodit jeho život“ řekla pro televizi CBS.

Alwoodová promluvila o tom, že to, co se stalo, byla především rodinná tragédie. Při požáru přívěsu totiž zemřely její dvě děti, její snoubenec, babička a dvouletá neteř. Žena také CBS řekla, že jejímu synovi byla nedávno diagnostikována vážná psychická onemocnění, včetně bipolární poruchy a schizofrenie. „Je to milující syn a zaslouží si druhou šanci,“ míní žena.

S tím ale nesouhlasí její sestra Samantha, matka malé Rose (†2), která při požáru také zemřela. „Myslím, že by měl jít do vězení pro mladistvé a pak do vězení. Protože ať už to bylo úmyslné, nebo ne, věděl, co oheň dělá,“ míní Samantha.