Životní motto nadšence do extrémního běhu Antonína S. bylo: "Fast or last (rychlý nebo poslední, pozn. red.)." Právě to se v posledních dnech stalo heslem mnoha dalších běžců, kterým bude Tonda moc chybět. "Tak tohle, Tondo, bylo sakra hodně Fast. Každý, kdo jste Tondu znali, vzpomeňte si na něj prosím při běhu a vzdejte mu hold jedním rychlým, smrtícím úsekem. Budeš nám chybět, kámo. A to ku*va hodně," napsali mu na facebooku běžečtí kolegové.

Tondu totiž 1. října podle dostupných informací srazil u Všenor na Praze-západ Západní expres, který jezdí z Prahy do Mnichova. „Pravděpodobně jde o sebevraždu muže, který skočil pod projíždějící vlak," řekla Blesk.cz policejní mluvčí Jana Dětská. Zranění, která mladík utrpěl, byla neslučitelná se životem.

"Vůbec by nás nepřekvapilo, že chtěl ten vlak předběhnout," píší kamarádi. "Vždyť byl ještě minulý víkend na závodech. Nebyl běhat se sluchátky? Třeba chtěl jen přeběhnout. Člověk prostě hledá nějaké vysvětlení, protože sebevražda se prostě těžko přijímá," píše Jitka.

"Tondo!!! Pokaždý, když běžím z kopce, vzpomenu si na to tvoje 'fast or last' a 'no future' (žádná budoucnost, pozn. red.). Ty seběhy ti vždycky tak šly! Tak proč si to sakra tentokrát musel vzít opačným směrem?!? Chybíš a chybět budeš, ty nebeskej běžče...," smutní Alexandra.

Tonda byl nadšenec do tzv. skyrunningu, což je horský běh, při němž se překonává nadmořská výška alespoň 2000 m, stoupání dosahuje alespoň 30% a náročnost nepřesahuje II. stupeň horolezecké klasifikace obtížnosti - alespoň tak to popisují na webu skyrunning.cz.

Tentýž rychlík, jedoucí v opačném směru, má na svědomí i seniora z druhé poloviny září. Ten zemřel na kolejích u Dobřichovic.