Vlak smetl dodávku a vyletěl do vzduchu: Srážka dopadla fatálně! Dítě skončilo se zraněními

Těžce zraněné převezly vrtulníky do střešovické nemocnice v Praze a do nemocnice v Plzni. "Žena a muž utrpěli vážná mnohočetná poranění," řekla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Středně těžce je zraněno dítě předškolního věku a další žena. Sanitky je převezly do nemocnice v Praze Motole.

Středočeši požádali o součinnost i záchranáře z Plzeňského kraje, kteří na místo vyslali vrtulník z Líní. "Transportoval muže ve věku kolem 25 let do plzeňské fakultní nemocnice," řekla mluvčí plzeňské krajské záchranné služby Mária Svobodová. Potvrdila, že jeho zranění jsou vážná.

Srážka se stala na přejezdu, který je zabezpečený světelnou signalizací bez závor, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz na trati byl zastaven, okolnosti nehody inspektoři zjišťují. Provoz by měl být podl ČD obnoven až kolem 23:00. Náhradní dopravu zajišťují autobusy.

Video Policejní mluvčí Michaela Richterová k havárii dodávky a vlaku - David Malík - Blesk.cz

Podle informací Blesku měli v dodávce cestovat cizí státní příslušníci. Světelná signalizace podle policejní mluvčí Michaely Richterové fungovala, alespoň to tak tvrdili očití svědci neštěstí. Jako první na místo údajně dorazili dobrovolní hasiči, kteří se vraceli z předvádění hasičské techniky na dětském táboře. Nehoda se jim prý stala takřka před očima.

