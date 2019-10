Honza zabil za volantem otce (†52), sestru (†26) a další dva nevinné (†51 a †62): Byl zdrogovaný!

Dobrotivý bože! K šílené tragédii došlo na silnici pod slovenským Turnianským hradem. Zdrogovaný Honza (20) usedl za volant a nedal přednost v jízdě. To stálo život jeho otce Jána (†52), sestru Melindu (†26) a dva další nevinné (†51 a †62) z vozu, do kterého narazil. On sám nyní bojuje o život.

„Podle výsledků dosavadního vyšetřování 20letý řidič vozidla zn. VW Golf nedal při odbočování z hlavní silnice na vedlejší cestu přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu zn. Alfa Romeo, které řídil 51letý řidič. Výsledkem čelní srážky byli, bohužel, 4 vyhaslé lidské životy a další 3 těžce zranění lidé,“ informovala slovenská policie na svém facebooku.

Otec byl na místě mrtvý, sestra v nemocnici

Podle webu Pluska.sk zabil Honza svého otce Jána, který byl na místě mrtvý. Další obětí je řidičova sestra Melinda, která se v den své smrti vrátila na rodné Slovensko z Anglie. Zemřela po transportu zdravotnickým vrtulníkem do nemocnice. Sám Honza skončil těžce zraněný v nemocnici, kde bojuje o život. Stejně jako jeho matka Helena (47), která jela s rodinou ve voze. Simona (†28) umírala před očima své lásky! Návrat z koupačky skončil tragicky

Tím však výčet tragických následků havárie nekončí. V druhém voze zemřeli řidič a spolucestující. O život přišla zdravotní sestra Eva K. (†62) z Hrhova a otec dvou dcer Albert Tóth (†51) z Jabloňova nad Turňou. Starší Dianu měl zanedlouho odvést před oltář. Namísto svatby se ale bude chystat pohřeb. Ve stejném voze jela ještě třetí osoba, která je stejně jako Honza a Helena hospitalizována a její stav je vážný.

Video Při tragické nehodě na Slovensku zemřeli čtyři lidé - TV JOJ

Albert vozil sestřičky do práce

Známí a příbuzní zemřelých jsou v šoku z toho, co se stalo. „Byl to velmi dobrý člověk. Nikomu neodmítl pomoci, i když ho přišli požádat v noci. Ještě před cestou na noční do železárny byl u nás, protože někomu něco opravoval,“ řekla portálu kmotra manželky Alberta Silvy. Sousedka pak prozradila, že cestou do práce často vozil zdravotní sestřičky. Proto s ním jela Eva. Bohužel se jí nasednutí k Albertovi do vozu stalo osudným. Monika (†38) zemřela po banální hádce s manželem. Zůstaly po ní děti Emma (4) a Karlík (7)

Vzhledem k stavu Honzy nebylo možné provést dechovou zkoušku. Byla mu proto odebrána krev. „Zarážející je výsledek toxikologického vyšetření 20letého viníka Jána. Specializovaným zdravotnickým pracovištěm byla v jeho krvi zjištěná přítomnost metamfetaminu (pervitin), amfetaminu a benzodiazepinů, tedy omamných a psychotropních látek, které jsou schopny ovlivnit psychiku jejich uživatele,“ dodali policisté na sociální síti.