Ľubomír si v Anglii spletl strany silnice a naboural do auta s kráskou. Žena skončila na vozíčku

Slovák Ľubomír T. (63) způsobil v Anglii tragickou autonehodu. Zvyklý jezdit po pravé straně jako ve své domovině přejel omylem s dodávkou do protisměru a srazil se s osobákem, v němž seděla krásná Lauren Woodwardová (21). Mladá žena skončila po bouračce na kolečkovém křesle.

Soud v anglickém Gloucesteru nyní projednal děsivou bouračku, která se odehrála před 10 měsíci. Otec vezl byznysmenku Lauren do práce. S vozem Vauxhall Astra jel po silnici A436 poblíž Seven Springs, když vtom se z protisměru vyřítil Ľubomír v dodávce Fiat Ducato, přejel dvě bílé čáry a narazil do nich.

Tatínek Lauren vyvázl z bouračky jen s menšími zraněními. Jeho dcera však utrpěla brutální poranění. Zlomila si nohu, kde měla otevřenou ránu, a levý kotník, do kterého jí museli umístit kovové destičky. Mnohačetné zlomeniny utrpěla i na pánvi a obratlích. Zároveň utržila několik vnitřních zranění.

Každý den se budí v bolestech

„Probouzení se každý den v bolestech změnilo můj život. Je to vyčerpávající a únavné. I ty nejjednodušší aktivity se staly nemožnými. Mám potíže se soustředit na cokoliv, co dělám. Dělá mi problémy si zapamatovat slova," stálo ve výpovědi Lauren, která byla přečtena u soudu, uvedl server GloucestershireLive.

Ľubomír se k nebezpečné jízdě přiznal. „Vozidlo bylo technicky v pořádku a nejel jsem rychle. Nicméně nejsem zvyklý jezdit po levé straně v Anglii, protože na Slovensku řídím vpravo,“ vypověděl. Soud ho poslal za mříže na 16 měsíců.

