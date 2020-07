Neštěstí se stalo jen pár kroků od domů, kde chlapci bydlí. Obě děti stály vedle sebe, proto je řidič smetl najednou. „My jsme byli na dvoře, děti šly dva tři kroky, on hned bum s autem,“ řekla TV JOJ zdrcená paní Jana, která je matkou těžce zraněného Patrika. Sexy trenérka Lucka srazila cyklisty Petra (†46) a Andreu (†50). Směšný trest pozůstalé šokoval!

Podle slov příbuzných zůstal malý Alex zaklíněný pod vozem. Zpod auta se ho podařilo vysvobodit, ale to už bylo pozdě. „On byl v bezvědomí, nereagoval,“ vypověděla chlapcova teta Jana. Do osady byli okamžitě přivoláni zdravotníci.

Alexe se nepodařilo zachránit

„Na místo jsme vyslali dvě posádky ZZS a letecké záchranáře. Bohužel, jedno z dětí se nepodařilo zachránit," uvedla mluvčí OS ZZS Alena Krčová. Starší Patrik byl převezen do prešovské nemocnice. Podle informací nejbližších je jeho stav velmi vážný.

Hned po přijetí ho museli urgentně operovat. „Okolnosti této události jsou předmětem vyšetřování,“ prohlásil policejní mluvčí Igor Pavlík. Mladý řidič skončil na policejním oddělení. Už na místě nehody se říkalo, že usedl za volant opilý.

Nadýchal 2,4 promile