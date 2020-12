Dcera zesnulého slovenského miliardáře Alexandra Rezeše (†54), která nechvalně proslula jako žena, která při autohavárii na maďarské dálnici zabila 4 lidi, nikdy neměla štěstí v lásce. Teď to ale vypadá, že by se na Evu Varholíkovou-Rezešovou (43) mohlo konečně usmát štěstí.

Prominentní Slovenka opustila budapešťskou ženskou věznici v roce 2018. Za zabití čtyř lidí si nakonec odpykala šest let. Po propuštění se snažila co nejrychleji zpátky začlenit do běžného života. Hlavně se věnovat svým dvěma dcerám Alexandře a Elle, které musely část svého života vyrůstat bez matky.

Video Rezešovou pustili z vězení! Vyzvednout ji přijela maminka v luxusním bavoráku - Pluska.sk

Nyní všechny zaskočila novým příspěvkem na sociální síti. Šlo o láskyplnou fotku, ze které romantika přímo čišela. Za ruku na ní drží neznámého muže. Kdo je oním panem záhadným, však není jasné! Vzhledem k tomu, jak je fotografie pojatá, dá ale rozum, že to je přesně to, čeho chtěla Eva docílit.

Vztah s fotbalistou nevyšel

Varholíková-Rezešová je sympatická žena, kolem které se celý život točili muži. Seznamovat se pro ni není ničím obtížným. Naposledy se veřejně prezentovala s partnerem loni. Jejím tehdejším mužem byl fotbalista Matej Galovič. Na instagram dávali společné fotky a vypadali zamilovaně jako dvě hrdličky.

Jenže to, co vypadalo jako velká láska, vzalo rychle za své. Za pár měsíců byl vztahu konec. Za rozchodem přitom stála jiná žena! „Někoho jsem potkal. Jednoduše jsem už opatrný, abych to nezveřejňoval hned na internetu. Myslím osobu, kterou jsem poznal. Toto chci a budu chránit,“ řekl tehdy fotbalista Novému Času.

Smrt čtyř lidí jí nikdo neodpáře

Snad nyní bude mít Varholíková-Rezešová v lásce více štěstí než před rokem. Bouřlivé alkoholové dýchánky má už dávno za sebou, ve vězení se umoudřila, takže by bylo na čase se usadit a možná se pokusit o nový šťastnější začátek.