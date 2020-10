Oba jsou podle webu The Sun v „kritickém, ale stabilizován stavu.“ Bohužel Zoe, její syn Simeon (†6) a dcerky Phoebe (†8) a Amelia při nehodě zemřeli. Maminka se proslavila psaním blogu The Mama Book, kde radila ostatním ženám s mateřstvím. Její poslední příspěvek se ale datuje do doby ještě před narozením holčičky, která jako jediná z dětí děsivou havárii přežila.

Poslední příspěvek

„Děťátko je, doufejme, za rohem, a tyto týdny a měsíce příprav, budou brzy zapomenuty v oparu krmení, spaní a dalších takových novorozeneckých věcí. Už jsem si tím prošla předtím a přitom se stále chci ujistit, že jsem připravena nejenom fyzicky, ale zároveň psychicky,“ uvedla Zoe. Dnes se při čtení těchto řádek neubrání její rodina a bližní slzám. Zoe se poté přesunula na Instagram.

Na sociální síti psala o životě rodiny v karanténě, uvedl Mirror. K nehodě došlo, když se subaru Powellových srazilo s kamionem. Jeho řidič utrpěl při srážce jen malé zranění a nevyžadoval hospitalizaci. David Patchett, který žije na lodi poblíž místa nehody, popsal, co viděl a slyšel. „Byla to hlasitá exploze, tak strašný zvuk, který otřásl lodí. Stačilo to, aby vám poskočilo srdce,“ řekl.

Okolí rodiny je zděšeno

Když pak viděl na místě z dálky zraněné, neváhal ani chvíli a volal pohotovostní jednotky. „Jde o naprostou tragédii. Toto neuvěřitelné neštěstí stálo život čtyři lidi ze stejné rodiny,“ dodal seržant Dominic Mahon. Lidé z Chinnoru jsou v šoku. K hrobu rodiny nosí hračky a plyšáky. Powellovi byli vždy oblíbení.