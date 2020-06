K fatální nehodě došlo na silnici Abbey Road v Dalton-in-Furness. „Je to velmi smutné. Je to děsivé a obtížné na smíření. Nevěříme tomu. Kdykoliv se něco takového stane, je to příšerné, ale to, že se to stalo na Den otců, jenom tragédii násobí,“ řekla podle webu Metro žena, která bydlí poblíž města neštěstí.

Děsivá svědectví

Její partner, který nechtěl být jmenován, dodal: „Poté, co jsem informoval policii, jsem šel na konec příjezdové cesty a podíval se dolů. Neviděl jsem řidiče vozu, protože bylo auto otevřené a narazilo do stromu. Všude byly pohotovostní vozy – policie, záchranky a později dorazili i hasiči.“ Mladí milenci (†22 a †24) zemřeli společně: Neštěstí je potkalo kousek od domova

„Poslouchal jsem rádio a neměl jsem tušení o tom, co se stalo, než jsem se to dozvěděl později, ale vím, že můj soused slavil 70. narozeniny a slyšel náraz z místa havárie,“ dodal další místní obyvatel. „Byl to velký šok. Je to děsivá, děsivá událost,“ doplnil jiný. Oběti byly identifikovány jako členové jedné rodiny.

Pomoc zdrcené rodině