Byla to láska jako trám, kterou překazila fatální nehoda. Poté, co vůz značky Audi vyjel ze silnice a naboural do stromu v anglickém hrabství Barnsley, vyhasly dva životy. Šlo o oblíbenou zdravotní sestřičku Hannah Elsworthovou (†22) a jejího přítele Jacka Nunna (†24).