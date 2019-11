Alice (†26) byla překrásná blondýnka, jejíž srdce patřilo jen a jen jejímu snoubenci Jasonu Francisovi (†29), kterého si měla brzy brát. Osud však lásce překazil plány. Mladík tragicky zemřel poté, co ho v australském Perthu srazilo auto. Alice Robinsonová bez něj nedokázala žít ani chvíli. Poté, co se dozvěděla tragickou zprávu o jeho smrti, spáchala sebevraždu.

Britský pár se odstěhoval z rodných ostrovů do Austrálie za lepším životem. Alice pracovala jako novinářka pro lifestylový magazín. Někdejší požárník Královského letectva Jason byl u protinožců zaměstnán jako azbestový technik ve stavebnictví. Jeho život tragicky vyhasl, když ho srazilo auto rozvážející pizzu.

Kráska odjela za umírajícím snoubencem

Jason byl převezen do nemocnice, kde bojoval o život. Jeho zranění byla však příliš vážná na to, aby přežil. Jakmile se Alice dozvěděla, že je její milý ve špitále, okamžitě se vydala za ním. V nemocnici se dozvěděla o jeho smrti, což ji zlomilo. Nasedla do auta, odjela pryč a následně mu do nebe napsala zprávu. Poslední chvíle umučené modelky Violy (†34): Proč ji vrah vezl do přístavu?

Stálo v ní, že ho miluje a chce se k němu připojit, zaznělo během vyšetřování podle britského listu Daily Mail. Rodiče Leigh a Dawn Robinsonovi jsou ze smrti své dcery a jejího snoubence, se kterým si byli blízcí, zdrceni. Volají po změnách v procedurách v australském zdravotnictví i policii. Smrti Alice se podle nich dalo zabránit.

Vztah Alice a Jasona byl výjimečný

„Alice byla nádherná, talentovaná, něžná dcera, a když s Jasonem emigrovala do Austrálie, zlomilo nám to srdce, ale věděli jsme, že budou žít svůj život naplno a vážit si času, který stráví spolu. Každý, kdo je znal, musí souhlasit, že jejich vztah byl výjimečný a že si byli jeden druhému oddáni,“ prohlásili rodiče. Katka, Zuzana a Zdenka se utopily při záchraně psů z útulku během povodně: Osudný telefonát

„Loni 22. listopadu se nám otočil život naruby. Dostala se k nám strašlivá zpráva o Jasonově náhlé a tragické smrti. Poté nás podruhé během pár hodin navštívila policie, aby nás informovala o tom, že Alice zemřela. Věříme, že okolnostem vedoucím k její smrti šlo zabránit.

Smrti naší dcery šlo zabránit, myslí si rodiče

Když Alici policejní důstojník informoval, že byl Jason vážně zraněn a převezen do nemocnice, zkolabovala a byla viditelně rozrušená. Stejně jí ale policejní důstojník dovolil, aby sama řídila a našla cestu do nemocnice. Naším názorem je, že policie selhala ve své povinnosti chránit. Andreas (17) z autobusu smrti promluvil o okamžicích hrůzy. Malý Štefan (8) viděl hodně krve

V nemocnici si Alici vzali stranou a informovali ji, že Jason zemřel. Omráčena a šokována požádala, zda může jít na vzduch, a byla vyprovozena ven. Když byla venku, na její žádost byla ponechána samotná. Doběhla do auta a nemocnici opustila. Podle našeho názoru se tohle nemělo stát,“ dodali smutní rodiče.

Prášky zapila alkoholem