Nehoda se stala na silnici u Kosovy Hory na Příbramsku, jen tři kilometry od Štětkovic, kde firmě miliardáře Passera patří téměř půl vesnice. „Jednatřicetiletý řidič se rozhodl předjet před sebou pomaleji jedoucí vozidla a při tom si nevšiml, že je sám předjížděn automobilem značky Bugatti. Auta se následně bočně střetla,“ řekla policistka Monika Schindlová. Při karambolu nebyl nikdo zraněn.

Jako šest oktávek

Podle informací Blesku má bugatti poškrábané dveře… I tak bude oprava neskutečně drahá. Má vyjít na částku, za niž by bylo možné pořídit šest vozů Škoda Octavia 1,6 TDI Style. Drahá autonehoda známého právníka: Do jeho luxusního ferrari naboural mercedes!

S koupí váhal

Radim Passer je podle časopisu Forbes 33. nejbohatší Čech, jehož jmění čítalo v loňském roce 6,6 miliardy korun. S koupí chironu váhal několik let. „V roce 2015 mě Bugatti pozvalo do Londýna, kde mi ukázalo první prototyp. Bylo jasné, že bude stát přes tři miliony euro, a to už pro mě bylo za hranou,“ popisoval Passer Forbesu s tím, že stejně nakonec auťáku podlehl. Teď ho bude muset dát dokupy z pojistky neopatrného šoféra fabie. Pokud ji tedy měl...

Je to žrout!

„Ze Štětkovic do kanceláře v Praze je to zhruba 60 kilometrů a ukazuje mi to průměrnou spotřebu 20,8 litru,“ prozradil dříve Radim Passer. Francouzský výrobce uvádí 21,38 litru na 100 km. Dojezd na jednu nádrž vychází na 468 kilometrů. Umí si vzít ale mnohem víc. Při plném nasazení vyprázdní nádrž za 9 (!) minut, přičemž dosáhne spotřeby až 158,7 l/100 km. Chlapec (†13) zemřel při nehodě na motorce: Jeho orgány zachránily životy pěti dětí

Kdo je Radim Passer?

Jde o českého podnikatele a developera, který je zakladatelem a ředitelem společnosti Passerinvest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centrum v Praze 4. Jde o jeden z největších developerských projektů v Česku. Jeho dalším projektem je Nová Karolina Park v Ostravě. Passer je silně nábožensky orientován a miluje fotbal.

Pojištění za 1,5 milionu!

První bugatti nechtěl v Česku Passerovi nikdo pojistit. Uspěl až v Anglii, kde u pojišťovny Lloyds za roční pojistku zaplatil 1,5 milionu korun. U chironu už to problém nebyl. Pro jednu z pojišťoven v Česku to prý byla otázka prestiže a bylo to i levnější. Dívenku (†3) přejela před domovem černá škodovka: Policie zatkla její řidičku

Jak jsem kupoval chirona

Než si Radim Passer koupil chirona, brázdil české silnice s předchůdcem Bugatti Veyron, které bylo s rychlostí 431 km/h rekordmanem. A manažeři automobilky ho stále přesvědčovali, aby chirona koupil. „A já jim tehdy řekl: Pánové, nové bugatti si nekoupím, dokud si u svého veyronu nevyzkouším maximální rychlost,“ vyprávěl miliardář.

Jenže míst, kde lze jet bezpečně přes 400 km/h, moc není a podle něj je nutné dodržet i další podmínky. Například mít nové pneumatiky za 1,3 milionu, teplota nad 7 °C či nejlépe 10 km dlouhá rovinka se slabým provozem. Povedlo se to až po několika letech. „Hranici 400 km/h jsem tehdy pokořil třikrát. Naposledy, když vedle mě seděl můj nejstarší syn Radim, nám GPS ukázala 402,5 km/h,“ prozradil Passer.

Bugatti Chiron Sport

Motor: osmilitrový benzinový šestnáctiválec

Výkon: 1103 kW (1500 koní)

Maximální rychlost: 420 km/h (elektronicky omezená)

Zrychlení z 0 na 100: 2,4 vteřiny

Zrychlení z 0 na 400: 32,6 vteřiny

Rozměry: 4544 mm x 2038 mm x 1212 mm (délka x šířka x výška)

Hmotnost: 1978 kg

Cena: 3,3 milionu eur (85 milionů korun)