Byl to zajímavý vláček. Vepředu se pohyboval pomalu jedoucí karavan, za ním se seřadily tři luxusní automobily značek a modelů Mercedes-Benz C-Class, Porsche 911 Cabriolet a jako poslední Bugatti Chiron. Cena tohoto auta, které kolonu uzavíralo, začíná v přepočtu na cca 70 milionech korun a právě jeho řidič se v jednom okamžiku jízdy rozhodl.

A to, že předjede všechna tři auta před sebou najednou, aby se pak mohl opět, nikým neomezován, vydat po silnici dál s větrem o závod, kvůli čemuž evidentně do průsmyku přijel.

Když dva dělají to samé...

Podle dostupných informací ale dostal stejný nápad v té samé chvíli i muž sedící za volantem porsche před ním. Je zřejmé, že ani jeden se s dáváním znamení o změně směru či sledováním zpětných zrcátek nezdržoval – oba věřili, že svůj manévr provedou tak rychle, že něco takového ani není třeba dělat. Docela se spletli.

Obě auta vyrazila do protisměru, přičemž se dovozuje, že bugatti při tom škrtlo o zadní část porsche, které se následně odporoučelo přímo do mercedesu. Bugatti zase mělo vrazit do karavanu. Dvě z luxusních aut najela i do betonových sloupů u krajnice.

Celková škoda vzniklá při této nehodě údajně činí čtyři miliony dolarů (přes 88 milionů korun), napsal motoristický web Carcoops.com. Z vozů – soudě podle fotografií z nehody – bylo nejméně poškozené bugatti. Odvezlo si z nehody jen lehčeji poškozený nárazník a přední kapotu. Ta se také při nárazu samočinně o pár centimetrů posunula a zvedla – což je ale zřejmě její kýžená reakce, protože tak prý přispívá k lepší ochraně chodců, když už auto nějakého nabere.

Porsche to schytalo víc proto, že vjelo do betonu – odnesl to nejen nárazník, ale i kapota a náraz poškodilo i přední kolo. Cenové relace oprav obou vozů jsou ale i přes rozdílná poškození očividně někde jinde.

Jak skončil mercedes, se přesně neví, dost však na tom, že se jeho řidič dostal do ohrožení života a musel být s vážnými zraněními odvezen do nemocnice. Co myslíte, dají pánové příště blinkr?