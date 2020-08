Kriminalista o pátrání po Janě Paurové: Na zdi v ložnici byla krev, hledali i na hřbitově

Kriminalisté z Tempusu po pěti dnech ukončili pátrání ve Slavětíně v domě, kde žila dnes více než 7 let pohřešovaná máma čtyř dětí Jana Paurová. Těžká dřina se jim pravděpodobně vyplatila, na místě zajistili stopy. Jak probíhalo týdenní pátrání po zmizelé, o tom promluvil jeden z kriminalistů.

Pět dlouhých dní od rána do večera pracovalo několik kriminalistů a hasičů v domě zmizelé Jany Paurové ve Slavětíně. Na místě byl tým kriminalistů z Tempusu, ti se zabývají tzv. pomníčky, tedy případy, které se nepodařilo v minulosti objasnit. Policisté promluvili o případu pohřešované Jany Paurové: Našli ve Slavětíně, co hledali?

Na pomoc si přizvali kriminalisty z Ústeckého kraje a psovody, kteří mají speciálně vycvičené psy na hledání mrtvol. Čtyři dny bylo na místě i několik hasičů s technikou ze Záchranného útvaru Hlučín. Pro nepřetržitou hlídku před domem si kriminalisté vybrali ústecké policisty ze Speciální pořádkové jednotky. Na místo se dostavili i dva muži s georadarem.

Několik dní po sobě se na místě ozývala sbíječka, řezání kovu, vrtání. Policisté pak podle informací Blesku přehazovala hromadu uhlí a přesýpala vykopaný materiál. Nechtěli, aby jim něco prošlo mezi rukama. Žaneta před ohnivým peklem unikla přes balkon: Je v těžkém stavu, o smrti dcer a vnoučka neví

Slehla se po ní zem

Důvodem takového vyšetřování je to, že policisté pravděpodobně hledají ostatky zmizelé Jany Paurové. Ta v domě do roku 2013 bydlela se svým manželem Pavlem a čtyřmi dětmi. Pak ale beze stopy zmizela. Bez nadsázky se po ní slehla zem.

Video Policejní pátrání v místě bydliště 7 let pohřešované Jany Paurové. Hasiči si k domu přivezli bagr, na místě je také sací vůz a psovodi se psy, kteří jsou vycvičeni na hledání mrtvol - Václav Burian

Manželství s Pavlem ale už od začátku skřípalo, manželku týral, mlátil, podle jedné známé na ni měl i močit. Jana pak začala pít alkohol, Pavel si mezitím dělal inzeráty na seznamce. Oba si pak našli milence, manžel pak ale začal žárlit.

Prapodivnost zmizení utužuje i to, že Janě přišel dopis s tím, že se má dostavit na policii s podáním vysvětlení k údajnému týrání. K tomu už ale nikdy nedošlo. Policie 4. den kope v domě ztracené Jany Paurové: Synové Pavel a David na místě činu!

Krev na zdi v ložnici

Policie po zmizelé matce čtyř dětí neúnavně pátrala v okolí, a i v domě. „Tehdy v únoru 2013 hodně mrzlo. Když jsme prohledávali dům a okolí, nenašli jsme žádné stopy, že by tam někdo něco zakopal nebo zalil betonem. To by ani v tom mrazu nešlo,“ řekl Radiožurnálu kriminalista, který po ženě pátral.

„Prohledávali jsme i přilehlý hřbitov, ale ani tam jsme nenašli známky, že by někdo třeba odsouval náhrobní desky. Prohlíželi jsme hřebíky v podlaze domu, nikde nic, žádné stopy, že by ji někdo otevíral,“ dodal. Manžel Pavel v domě stále bydlí i se svými dětmi. Pracuje jako dělník pro obec, lidé si jeho pracovitost vychvalují.

Podle Radiožurnálu se v ložnici na zdi našla před lety krev. Paur to ale objasnil tak, že se s manželkou často hádali a jejich vztah byl divoký. Navíc tvrdil, že ji nikdy nebil, prý ona jeho. Modřiny na těle měla z toho, jak se ji snažil chytit a uklidnit.

Celému aktuálnímu vyšetřování byl Paur přítomný, každé ráno přijel na místo a byl v domě, podle informací Blesku se tam normálně procházel, jako by se nic nedělo. K domu se několikrát dostavil i jeho nejmladší syn David. „Chci mluvit s tátou,“ řekl pouze a zmizel za vraty. Pašeračka Tereza se raduje: Snížili jí trest o devět měsíců!

V domě skončili

V pátek v noci ale kriminalisté z Tempusu ukončili svou činnost v domě zmizelé. „Kriminalisté dnes (v pátek) v noci ukončili provádění policejních úkonů v rodinném domě na Lounsku. Na místě zajistili stopy a předměty, které nyní budou předmětem zkoumání,“ popsali policisté na twitteru. Podle nich bude vyšetřování nově získaných informací pokračovat na jiných místech na Lounsku.