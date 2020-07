Maminka Alissy a Sarah bohužel v mladém věku podlehla zákeřné nemoci, její manžel a otec mladší z dcer, Michael Turney, však Alissu adoptoval a po smrti matky se tak staral o obě nevlastní sestry. Brzy poté, co oslavila sedmnácté narozeniny však starší z dívek zmizela beze stopy.

Na policii nevlastní otec dívky údajně vypověděl, že Alisson toho dne vyzvedl ze školy brzo, vzal ji na oběd a poté ji nechal doma. Když se vrátil, zjistil, že zmizela a na stole našel ručně psaný vzkaz s poznámkou, že se rozhodla utéct do Kalifornie.

O několik let později policie zjistila, že nevlastní otec pravděpodobně adoptovanou dceru zneužíval a byl posedlý tím, že ji kontroloval a proto prý dívka utekla. Na základě tohoto zjištění se rozhodla prohledat jeho dům. To, co našli je naprosto šokovalo. Objevili totiž 19 útočných pušek, dva ruční tlumiče a 16 po domácku vyrobených výbušnin. Turney však tvrdil, že zbraně mu do baráku nastrčila policie a odmítl i to, že by Alissu zneužíval. Nakonec se však k držení zbraní přiznal a šel za mříže, z vězení byl propuštěn v roce 2017. Se zmizením dcery ho však policie nespojila.

Podle Sarah ovšem její sestra neutekla a zemřela rukou otce! Alissa prý doma nechala všechny své šminky, telefon a další věci a nevybrala si ani žádné peníze se svého účtu. Sarah věří, že kdyby sestra utekla určitě by si s sebou vzala nějaké věci, nebo peníze. Myslí si také, že by se dříve nebo později po útěku někomu ze svých příbuzných ozvala, což se ani po dvaceti letech nestalo.

Sarah zveřejnila kromě velké spousty domácích videí, na nichž například Alissa otce obviňuje z toho, že je úchylák, také velmi podivný rozhovor s Michaelem. Na videu otec říká, že všechny upřímné odpovědi dostane jeho dcera až bude na smrtelné posteli a přiznává, že kdyby se doznal policii dostal by trest smrti. Když s tímto videem přišla za detektivy, bylo ji sděleno, že pokud se otec nepřizná na policii, nebo se nenajde tělo, nemůžou nic udělat.