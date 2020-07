Každý by čekal, že matka, která ztratila své malé dítko, bude truchlit a stranit se světa. Místo toho se ale máma mrtvého Tadeáška (†4 měs.) baví a žije si život, jako by se nic nestalo. Co se dělo před a po nehodě, při které opilá Jitka R. (39) zdemolovala policejní vůz? Řidička se smála!

Podle zdroje serveru eXtra.cz byla vidět v Neratovicích, kde bydlí, venku na lavičce ve společnosti tří mužů a s flaškou vína v ruce. Na smutek tak zřejmě nezbývá čas. Policie se případem nadále zabývá, po pitvě bylo prokázáno, že nešlo o cizí zavinění nýbrž o syndrom náhlého úmrtí, který je vzácný.

Pátrání po chlapci v Hoříně u Mělníka začalo 29. května. Matka policii uvedla, že usnula a když se probudila, dítě bylo pryč. Ihned se rozjelo rozsáhlé pátrání, zapojily se desítky hasičů, nasazen byl i vrtulník. Mladý motorkář Tomáš (†27) zemřel na trati: Ochotný a suprový člověk, pláčou přátelé

Všichni doufali, že se dítě podaří najít. Nakonec bylo nalezeno bez známek života v řece Labi. „Policie ukončila pátrání. Našli jsme tělo miminka. Nařízena je soudní pitva,“ řekla Blesk.cz tisková mluvčí policie Eva Hašlová. Strážci zákona vyslechli dvě osoby. „Prověřujeme výpovědi dvou osob, se kterými provádíme další úkony,“ dodala Hašlová.

Pohřeb na spadnutí?

Podle serveru Život v Česku vydala policie rodině tělíčko zesnulého Tadeáška. Zdroj blízky rodině serveru prozradil, že už se připravuje pohřeb.