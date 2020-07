Církevní pohřeb pro Kuču? Pohřbít vraha bych nikdy neodmítl, říká kněz Lucie Bílé

Odsouzený vrah malého Marečka (†2) z Loun Josef Kuča (†21) prý spáchal ve vězení sebevraždu a ve středu byl pohřben za přítomnosti kněze a zdrcené rodiny. Ještě donedávna by to nešlo a církevní pohřeb pro sebevraha není samozřejmý ani dnes. Co o tom soudí katolický kněz?

Římskokatolický kněz Zbigniew Cziendlik je blízký například populární zpěvačce Lucii Bílé. Pro Extra.cz promluvil o tématu, které štěpí českou veřejnost a vzbuzuje nemalé vášně. Zasloužil si odsouzenec Josef Kuča, který brutálně utýral malého Marečka z Loun a posléze pravděpodobně spáchal sebevraždu, církevní pohřeb?

Nehodu vlaků u Perninku způsobil strojvedoucí, tvrdí inspekce: Asi si spletl den, domnívají se

Ve středověku se sebevražda trestala na těle i na duši nešťastníka, který se o ni pokusil. Těla sebevrahů byla vláčena ulicemi a někdy i oběšena, či jinak zneuctěna. Jak píše spisovatel Martin Monestier ve své knize Dějiny sebevražd, pokud se někdo probodl, zabodli mu do hlavy kus dřeva, když se oběsil, rozsekali ho a předhodili psům.

Od sebevrahů ale dlouhá léta dávala ruce pryč i katolická církev, která odmítala, aby byli pohřbeni se všemi obřady na posvátné půdě hřbitova. Namísto toho končili zahrabaní u hřbitovní zdi, na křižovatkách, nebo prostě na místě, kde je našli. Jenže tahle praxe je už do značné míry minulostí.

Video Poslední rozloučení s vrahem Josefem Kučou - Blesk.cz - Helena Lacinová

„Osobně bych nikdy neodmítl pohřbít nikoho, ani vraha nebo sebevraha (...) nikdy nepátrám po minulosti nebožtíků. Přece nejsem tím, kdo by měl být kohokoli soudcem. Součástí každé bohoslužby i pohřbu je prosba Boha o odpuštění, protože nikdo z nás není dokonalý,“ řekl pro Extra.cz otec Czendlik.

Vrah Kuča byl pohřben v bílé rakvi a pohřbu se zúčastnilo asi 20 lidí. Katolický farář Vít Machek několikrát ve smuteční síni vyzýval k modlitbám za něj a za jeho duši. Když jeho příbuzní vycházeli z budovy, emoce přemohly jeho matku, podlomily se jí nohy a zhroutila se. Cestou na hřbitov ji tak musely podpírat příbuzné. Jako pro každou matku i pro ni bylo těžké vyrovnat se s tím, co jí sdělila policie. Tomu, že Kuča ve věznici spáchal sebevraždu, odmítla uvěřit.

Kajínek o smrti Josefa Kuči: Lidská zrůda! Bachaři by na něj nesáhli, ve vězení měl zvláštní status

Farář Machek pohřbil Kuču do posvěcené země, což je podle Czendlika svrchované právo každého kněze, stejně tak jako pohřeb případně odmítnout. „Každý kněz je ve své farnosti tak trochu suverénem. Může se tedy stát, že někdo někoho pohřbít odmítne. Pak by rodina musela žádat nadřízeného, biskupství by mohlo, ale nemuselo, nařídit pohřeb provést. Sám ale nevím, co by kněze k odmítnutí mohlo vést, kromě toho, že zesnulý opustil církev nebo to byl bojující ateista. To jsou ale extrémy,“ vysvětlil Czendlik pro Extra.

Uvedl také, že na sebevrahy hledí moderní církev jinak, než tomu bylo dříve. „Jsou to lidé, kteří mají nějaký problém a bohužel ho řeší tímto způsobem. Jsou svým způsobem nemocní,“ řekl s tím, že lidé tu podle něj nejsou od toho, aby odsuzovali, ale spíš aby projevovali milosrdenství. „To znamená, abychom ukazovali milost v srdci. Podle mě bychom neměli dělat rozdíly mezi lidmi,“ myslí si kněz.