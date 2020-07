Drážní inspekce považuje za viníka úterní nehody vlaků u Perninku strojvedoucího vlaku ve směru na Karlovy Vary. Vyplývá to podle nich ze záznamů komunikace mezi strojvůdci a dispečerem. Souprava měla zůstat stát v Perninku a počkat, až přijede vlak v druhém směru, což se nestalo a vlaky se srazily na jednokolejné trati kus za obcí. Strojvedoucího policie už v úterý zadržela. Při srážce vlaků poblíž Perninku zemřeli dva lidé a 24 utrpělo zranění.

Vyšetřovatelé podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery vyslechli nahrávky komunikace mezi strojvedoucími a dirigujícím dispečerem. "Z nich opravdu vyplynulo, že vlak jedoucí směrem na Karlovy Vary měl ve stanici Pernink čekat na protijedoucí osobní vlak. To se nestalo," řekl Kučera Radiožurnálu.

Jakou rychlostí vlaky v okamžiku srážky jely, inspekce zatím neví. U jednoho z vlaků se podle Kučery rychloměr zasekl na rychlosti 47 kilometrů v hodině. "Vzhledem k tomu, že na trati je traťová rychlost 50 kilometrů v hodině, dá se předpokládat, že srážka byla zhruba do 100 kilometrů v hodině," uvedl Kučera. O síle nárazu podle něj svědčí, že Regionova jedoucí od Karlových Varů se po střetu posunula o 12 metrů zpět.

Trať bez výpravčího nebo návěstidla

Trať, na které došlo k nehodě funguje v systému zjednodušeného řízení drážní dopravy podle předpisu D3 - to znamená, že na trati nejsou návěstidla, výpravčí ani automatický monitorovací systém. Vše závisí pouze na komunikaci strojvedoucího s dispečinkem - a ta nefungovala, jak měla!

"Na této D3, stejně jako na dalších stovkách podobných úseků po republice nejsou návěstidla ani výpravčí, vše funguje tak, že dispečer se na dálku domlouvá se všemi strojvedoucími jezdícími na dané trati, aby věděli, v jakých stanicích se budou křižovat a kde na sebe počkají," popsal Blesk.cz Kučera.

"Příklad: 'Jedu ze stanice Potůčky do stanice Pernink, až budeš v Perninku, tak mi zavolej.' A když mu strojvedoucí v Perninku nezavolá a vyjede, tak dispečer nemůže ani vědět, že vlak odjel," vysvětluje.

Strojvedoucí si spletl dny?

"Ve všední se křižují vlaky v Perninku, v nepracovní dny protijedoucí (tedy z Karlových Varů) nejede, zase tam jede jindy jiný vlak, a vlaky se křižují v Nových Hamrech. Takže strojvedoucí si asi neuvědomil, že není víkend, protože v pondělí bylo volno. Ale nemluvili jsme s ním, jsou to jen naše dohady. Ale jsme přesvědčeni, že strojvedoucí nejednal ve zlém úmyslu,“ uvedl Kučera.

Jenže strojvedoucí mel i tak volat na dispečink, což neudělal, protože kdyby volal, tak mu dispečer samozřejmě pokyn k jízdě nevydá. „Faktem je, že strojvedoucí měl svolení jízdy jen do Perninku, a pak už nevolal. Pak až dispečer zjistil, že se vlaky srazily.“ Inspekce ale ještě bude zkoumat, zda se ta ohlašovací povinnost mimořádně mimo pracovní dny nerušila, ale to je věc šetření.

Vážně zranění jsou již stabilizovaní

Vážně zranění ze srážky vlaků u Perninku, kteří byli přepraveni do Fakultní nemocnice v Plzni, jsou ve stabilizovaném stavu. Zranění převezení do karlovarské nemocnice byli po ošetření propuštěni do domácí péče.

Nejtěžší případy byly převezeny do Plzně. "My jsme přijali ve večerních hodinách celkem čtyři zraněné pacienty. Dva pacienty jsme přijali pozemní zdravotnickou záchrannou službou a dva prostřednictvím letecké záchranné služby. Všichni čtyři zranění jsou ve stabilizovaném stavu. Dva z nich leží na klinice anesteziologie a resuscitace, jeden na ortopedické klinice a jeden na chirurgickém oddělení," popsala náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.

Do karlovarské nemocnice bylo v úterý převezeno pět zraněných sanitními vozy, dalších devět lidí přivezl autobus krajských hasičů. "Jednalo se především o lehčí zranění, pohmožděniny, tržné rány a podobně," popsal mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Spolupráce s Německem?

Přestože jednou z obětí nehody je německý občan, česká DI na vyšetřování s obdobnou organizací v Německu nespolupracuje. "Nehoda se stala na českém území, v českém mezistaničním úseku. S německými kolegy jsme nemluvili. Pokud by se to stalo třeba blíže k Potůčkům, v tom úseku ke státní hranici, tak bychom logicky s německou drážní inspekcí spolupracovali," vysvětlil Jan Kučera Radiožurnálu.

Nehoda se stala v úterý odpoledne mezi Novými Hamry a dopravnou Pernink. Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se srazil s osobním vlakem v opačném směru. Obě kabiny srážka zničila. Podle Drážní inspekce cestovalo v obou vlacích 33 lidí včetně personálu. Dva lidé zemřeli, devět bylo zraněno těžce a středně těžce. Lehce se zranilo 15 lidí a sedm záchranáři ošetřili na místě. Policie srážku vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení, zadržela jednoho ze strojvůdců. Předběžnou škodu Drážní inspekce vyčíslila na 20 milionů korun. Provoz na trati byl obnoven dnes ráno.