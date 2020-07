„Řezal jsem dřevo, když jsem uslyšel obrovskou ránu a za chvíli houkání hasičů. Říkal jsem si, že se snad srazily vlaky. Hned jsem sedl do auta, kolem projela policie, a já mířil k nádraží,“ popsal pro Deník Jan Č. z Perninku.

Právě on byl jedním z prvních lidí, kteří se na místo dostali. Vylíčil sténání a nářek, který vydávali zranění. Někteří z nich byli v troskách vlaků po srážce zaklíněni a vyprošťovat je museli hasiči. „ Vybíhali tu stráň s hydraulickými vyprošťovacími nůžkami, což bylo hodně náročné,“ vzpomínal Jan později pro CNN Prima News.

Jak popsalo Právo, na místě patrně zasahovala i lékařka, která se původně chtěla vydat na výlet. „Chtěli jsme jet na výlet, ale nakonec jsme skončili v Perninku na nádraží. Dozvěděli jsme se, že se tu stala nehoda dvou vlaků, tak jsme tam hned jeli. Nechtěli mě tam pustit, až když jsem jim řekla, že jsem lékařka. „Bylo to hrozné, děti brečely,“ líčila podle Práva mladá žena.

V šoku mohou odejít

Vlaky se srazily stovky metrů daleko od nádraží v Perninku, a to v místech, která jsou pro záchranáře obtížně přístupná. Kolem je hornatý terén. Hasiči a policisté okolí neštěstí museli prohledávat. „V takovýchto případech se stává, že zranění jsou v šoku, opustí místo nehody a odejdou pryč. Z hasičů a policistů jsme tak vyčlenili skupinu, která tyto lidi hledala po okolí,“ řekl Martin Kasal.

Jak popsal Jan, cestující se ale naštěstí po nehodě nerozutekli, a ušetřili tak záchranářům spoustu práce. On sám se společně s dalšími místními, mezi nimiž byl i místní školník, pustil do obvazování ran zdecimovaných obětí. Ve chvíli, kdy se oba vlaky srazily, jich bylo v obou vozech přes 30 a bez fyzické újmy vyvázla jen hrstka. Lékařské ošetření potřebovalo 24 osob. Jedním z nich byl podle Deníku i muž, který při nehodě přišel o končetinu.

Vlekli jsme je stovky metrů

„Hned jsme začali pomáhat. Odnesli jsme několik těžce zraněných lidí, další lehce poraněné jsme odváděli na nádraží, které se stalo jakýmsi provizorním sběrným místem, kde se o ně postarali zdravotníci. Nic takového jsem nikdy neviděl,“ řekl Jan Deníku a popsal také, že přestože po kolejích nesli zraněné v 6 lidech, síly rychle docházely.

Strojvůdce zadržela policie

Jedním ze zraněných byl také strojvedoucí jednoho z vlaků, kterého museli záchranáři transportovat do nemocnice, druhý strojvůdce se podle svědků nacházel na místě tragédie a naříkal. „,Co jsem to udělal, co jsem to udělal...' Přitom vzlykal a držel se za hlavu,“ popsal jeden z místních obyvatel pro Právo. Právě jeho patrně později zadržela policie.

Video Srážka vlaků u obce Pernink - Aktu.cz

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti. Jednu osobu jsme zadrželi,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Podle informací Blesku je zadrženým právě jeden ze strojvedoucích. Okolnostmi nehody se zabývá také Drážní inspekce.

Tragédie prověřila i záchranáře

Tragická čelní srážka dvou lokálních vlaků se stala nedaleko obce Pernink na Karlovarsku. K neštěstí došlo krátce po 3. hodině odpolední. Na místo hned zamířily složky IZS. Šlo o více než sto záchranářů, hasičů a policistů, sedm sanitek záchranky z Karlovarského, tři z Ústeckého kraje a dvě ze Saska.

Na pomoc vzlétly i tři vrtulníky z Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého kraje a jeden ze saského Chemnitzu (Saské Kamenice). Jejich úkolem byl co nejrychlejší převoz nejvážněji zraněných osob. „Ty transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni, jeden člověk skončil v Nemocnici v Ústí nad Labem, jeden ve Zwickau a jednoho odvezla sanitka do Karlových Varů,“ řekl mluvčí záchranky Radek Hes.

