Kajínek o smrti Josefa Kuči: Lidská zrůda! Bachaři by na něj nesáhli, ve vězení měl zvláštní status

Ve vězení nepřežil ani jediný den! Josef Kuča (†21) odsouzený na 22 let ve vězení za umučení malého Marečka (†2) spáchal sebevraždu hned první noc. Jeho rodiče ovšem odmítají, že by si sáhl na život - prý měl plány do budoucna. K jeho smrti se vyjádřil i nejznámější český vězeň Jiří Kajínek.

"Ten, kdo utýrá malý dítě, je hovado! Je to prostě zrůda. Tyhle lidi by to měli schytat s plnou parádou," prohlásil Kajínek ve videu, které natočil ještě před Kučovou smrtí. Rodina mladého vraha se domnívá, že na smrti jejich bližního měl někdo další podíl - ať už dozorci nebo spoluvězni. Odsouzený Kuča byl ale na cele sám a jako pachatel násilného trestného činu na dítěti měl bezpochyb speciální status MON - možný objekt napadení. To ostatně potvrdil i Kajínek.

"Veřejnost říká, že v tom vězení mu spoluvězni naložej, budou ho mlátit, třískat, kopat do něj, budou ho znásilňovat. Spoluvězni i bachaři jim to nedarují. Je mi to fakt líto, ale taková realita není. Je to prostě tak, že vězeňská služba tyhle zrůdy chrání, brání je, aby jim někdo náhodou nezkřivil vlásek," popsal.

Vysvětlil, že před více jak 20 lety podobní odsouzenci přišli do vězení a zažili skutečné peklo - všichni si do nich prostě kopli. Teď je ale vše jinak. "Takovejhle ubožák přijde do vězení a vězeňská služba mu dá označení možná oběť napadení - zkratka MON, takzvanej mončičák," prozradil Kajínek. "To obnáší to, že jednou za týden, čtrnáct dnů nebo třeba měsíc toho člověka vezmou k lékaři, tam se svlékne do naha a oni zkontrolují, zda na sobě nemá nějakou oděrku. A když mu najdou třeba odřený ramínko, tak se ho zeptají, kdo to udělal. A on řekne, kdo to byl, a oni začnou toho vězně stíhat třeba pro napadení," řekl Kajínek před časem Blesk.cz.

A právě proto se Kajínek domnívá, že Kučovi na onen svět vážně nikdo nepomohl. "Přijel do Valdic, tam ho umístili samotnýho na celu, kde ho právě chránili před těma ostatníma vězněma, dali ho na celu, kde na něj padlo to stísňující, nechutný prostředí, kdy si uvědomil, že v těchto ponurých zdech by měl strávit 20 let života. Tak bych se vůbec nedivil, kdyby se rozhodl k sebevraždě," domnívá se. "Nevěřim tomu, že bachaři ve Valdicích umlátili Kuču," uzavřel Kajínek.

Kučův případ také porovnal s Františkem Kahánkem - ten v roce 1995 unesl, znásilnil a zabil desetiletého Tomáše. Zemřel po první noci strávené ve vazbě - jeho zranění nasvědčovala pořádnému výprasku. Obžalováni byli čtyři dozorci, nakonec ale nebyl nikdo odsouzen. Podle Kajínka byl jedním z dozorců otec zabitého Tomáše.