Měl si odsedět spravedlivý 22letý trest za brutální utýrání nevlastního syna Marečka (†2), teď je mrtvý! Podle policie nejde o cizí zavinění, tyran Josef Kuča (†21) tak zřejmě spáchal sebevraždu, a to teprve týden po nástupu do výkonu trestu. Psychiatr Jan Cimický (72) pro Blesk.cz řekl, že v takových případech jde u vězňů o definitivní ztrátu naděje a chladný kalkul.

Josef Kuča (†21) týral svého nevlastního syna Marka (†2) tak krutě, že chlapeček zemřel. Mlátil ho, sprchoval pod studenou vodou, dítě utrpělo i popáleniny.

Vazbu přežil, trest už ne

Vrah přežil dlouhých šestnáct měsíců ve vazební věznici, nástup do výkonu trestu už ale ne. Přitom podle policejních statistik právě pobyt ve vazbě bývá nejrizikovější. „Nejvíce rizikové bývají první hodiny, dny a první týden ve výkonu vazby. U odsouzených s dlouhodobými tresty je rizikový konec prvního roku a průběh druhého roku po odsouzení,“ uvádí PhDr. Václav Jiřička z psychologického pracoviště Vězeňské služby ČR.

Vrah malého Marečka (†2) zemřel ve vězení! O sebevraždu nešlo, myslí si jeho rodiče

Ještě byla naděje

Proč Josef K. pobyt ve vazbě vydržel, ale první dny ve výkonu trestu už ne? Podle psychiatra Jana Cimického lidé, kteří se dostanou do vazby a třeba i očekávají velký trest, stále mají naději, že to tak nedopadne. „Že nedostanou doživotí, nebo trest, který by pokryl zbytek jejich života. I když jsou to třeba asociální psychopati, tak pudově uvnitř své osobnosti věří, že mají naději,“ vysvětlil pro Blesk.cz Cimický.

Bilanční sebevražda?

„Pak ale dojde k vynesení rozsudku a je to jasné a definitivní. A tady funguje z hlediska psychiatrie možnost bilanční sebevraždy,“ popsal psychiatr s tím, že jde o sebevražedné jednání, které vychází z chladné kalkulace, že další pokračování života by bylo horší než smrt.

Josef Kuča bezbranného Marečka brutálně týral, s násilím neměl problém. Mohlo pro něj být snazší nakonec vztáhnout ruku i sám na sebe? „Není to snazší, je to něco úplně jiného. Něco jiného je útok na integritu někoho jiného a něco jiného je sebevražedný útok. Ten vražedný může být pudový, v tomhle případě ta možnost bude prostě chladná kalkulace," dodává Cimický.

Sebevraždy ve věznicích: Kritický je začátek noci a ráno

Zhruba 36,5 % všech úmrtí ve vězeňství připadá na sebevraždy. V roce 2018 se v českých věznicích zabilo 14 lidí, z nichž bylo 13 mužů a 1 žena. Průměrný věk sebevrahů za posledních 10 let stoupl z 32,3 na 41,9 let.

„K sebevraždám dochází v době, kdy vězni vědí, že personál je zaneprázdněn jinými povinnostmi a permanentní namátkové kontroly nejsou tak intenzivní, tedy na začátku noci a ráno mezi 5. a 6. hodinou (zejména těsně před 6:00)," uvádí PhDr. Václav Jiřička. Sebevraždy probíhají v drtivé většině udušením, ve velmi vzácných případech pak vykrvácením nebo za pomoci léků.