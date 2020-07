Josef Kuča (†21) týral svého nevlastního syna Marka (†2) tak krutě, že chlapeček zemřel. Mlátil ho, sprchoval pod studenou vodou, dítě utrpělo i popáleniny. Teprve minulý týden mu Vrchní soud vyměřil výjimečný trest 22 let ve vězení. Trest si ale příšerný otčím neodpyká, ve vězení totiž zemřel! Podle policie nejde o cizí zavinění, rodiče vraha však nevěří, že by si jejich syn vzal život!

Teprve minulý týden odsoudil pražský Vrchní soud pravomocně Josefa Kuču, který nechutným způsobem utýral svého nevlastního synka Marečka. Za odporný zločin si měl odsedět 22 let ve vězení.

Podle informací serveru Expres však vrah ve vězení zemřel, což jim potvrdili jeho rodiče. Policie jim smrt pouze oznámila, odmítla však prý říct jakékoliv podrobnosti a stejnou odpověď dostala rodina i od vězeňské správy. „Prakticky nic nevíme. Jen nám řekli, že vyloučili cizí zavinění, ale že nám víc říct nemohou, dokud to nevyšetří,“ prozradil zdrcený Kučův otec.

„Když jsme s ním mluvili naposledy, to bylo dva dny před soudem, řekl nám, že nemá v úmyslu si brát život. Že ho nic nezlomí a že si svůj trest chce odsedět,“ dodal s tím, že pokud šlo o sebevraždu, nerozumí tomu, jak se ve vězení dostal k nějakému předmětu, kterým by si vzal život, rodina prý navíc smrt nese velice špatně.

„Všichni jsme si samozřejmě vědomi trestného činu, který spáchal. Ale je to pořád náš syn,“ vysvětlil mediu tatínek a uvedl, že jeho matka nese smrt ještě mnohem hůře. Ta navíc Expresu řekla, že si je jistá, že by se její syn sám nezabil a navíc tomu jeho chování ani nenasvědčovalo. „Vím, že by si život nevzal. Byl šestnáct měsíců ve vazbě v Litoměřicích a nic nenasvědčovalo tomu, že by si vzal život,“ řekla.

Podle ní byla situace s jejím synem po posledním soudu velmi zmatená, sama totiž nevěděla, ve kterém vězení je, a nemohla ho ani navštívit ani mu napsat dopis. Teď jí zase odmítají dát synovy věci, než se celý incident vyšetří.