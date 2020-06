Ruby a Kevin Frankeovi z amerického Utahu mají celkem šest dětí, čtyři dcery Shari, Abby, Julii, Eve a dva syny Chada a Russella. Rodina je na sociálních sítích známá jako „8 passengers“ a má miliony sledujících. Kvůli nejstaršímu synovi Chadovi, kterému je dnes patnáct, se na rodiče ale snesla obrovská vlna kritiky.

Ve videu, které natočil teenager a jeho matka totiž mluví o tom, že dva bratři spolu sdíleli pokoj a Chad mladšího bratříčka dost šikanoval. Nejkrutějším žertíkem bylo, když Russella vzbudil uprostřed noci, řekl mu ať se obleče a sbalí, že jedou do Disneylandu. Když to malý bráška provedl a těšil se na výlet, Chad se mu vysmál a řekl, že si to vymyslel.

Když se přestěhovali do nového domu mladší bratr dostal větší ložnici a starší jako trest tu menší, bohužel ho to nepřimělo aby šikany mladšího bratra nechal, a tak rodiče přešli k podivnému kroku. Nesměl spát ve své posteli! A to dlouhých 7 měsíců.

Tato skutečnost spustila na sociálních sítích hotovou lavinu nevole. „Nebyl jsem nejhodnější dítě, ale vždycky jsem měl doma postel. Kdo ne? Kdo sebere dítěti postel!“ zlobí se jeden z komentujících. „Ani bych se nedivil, kdyby byl Chad to dítě, které se odstěhuje na druhý konec země a domů se bude vracet jen na Díkuvzdání a Vánoce,“ myslí si jiný uživatel.

Další nazvali Ruby čarodějnicí, krutou nebo šílenou. Dokonce vznikla petice aby k nim domů šla vyšetřovat sociálka. Ta se v domě objevila, mluvila se všemi členy rodiny zvlášť a šetření ukončila. Diváci údajně neznali celou pravdu, Chad mohl spát na matraci nebo rozkládacím lehátku, ale vybral si sedací pytel, protože mu přišel nejpohodlnější. Údajně ho nikde nedrželi, mohl se volně pohybovat po domě, jenom nesměl do bratrova pokoje a do svého vlastního pokoje do té doby, dokud se jeho chování nezlepšilo.