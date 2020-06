Honza otevřeně popsal práci u policie: Iluze ztratil hned při nástupu do služby!

Honza byl dvanáct let policistou v Jablonci nad Nisou. Během služby o svých pocitech psal na svůj blog. Nyní, coby civilista, bude vydávat knihu Můj příběh jménem Policie. Na HitHitu chtěl vybrat 60 tisíc, povedlo se mu to dvojnásobně! Chce otevřeně popsat své zkušenosti ve službě i mimo ni.

Jan D. udělal maturitu a jako spousta mladých nevěděl co dál. Ve svých devatenácti letech se rozhodl, že zkusí práci policisty, byť to neplánoval. Po základní odborné přípravě putoval na místní oddělení policie Mšeno v Jablonci nad Nisou. Bývalý policista Jan chce odkrýt zákulisí bezpečnostních složek: S vydáním knihy potřebuje pomoct

„Stát se policistou však rozhodně nebylo něco, po čem bych odmalička snil nebo toužil – vlastně jsem nikdy nevěděl, co chci dělat, čím se chci živit. Nápad stát se policistou mi tedy tak nějak sám přišel do cesty a ve skutečnosti dodnes nevím proč,“ řekl v rozhovoru pro Unii bezpečnostních složek. Dodává, že se mu líbila představa „muže zákona“. To se ale prý při nástupu do výkonu služby rozplynulo.

„Dá se říci, že tohle přesvědčení se rozplynulo téměř ihned po setkání s reálným výkonem služby, zejména se skutečnými principy, na nichž stojí práce řadových policistů (čárkový systém, princip osobní důležitosti některých nadřízených, alibismus apod.),“ popsal ztrátu iluzí.

Bod zlomu přineslo zlomené srdce

Na oddělení policie v Mšeně pracoval dvanáct let. K samotnému odchodu se odhodlával celé tři roky. „K rozhodnutí odejít jsem sbíral síly velmi dlouho, možná dva tři roky. Nejprve jsem jen nadával na nadřízené, systém, oznamovatele, poškozené," uvedl v rozhovoru.

Za odchodem stojí podle něj i nešťastná láska. „V určité době nastala v mém životě velmi výrazná změna, kterou odstartoval pád na dno díky nešťastné lásce. Přepadaly mě velmi chmurné myšlenky, díky nimž jsem začal zkoumat sám sebe a svou nejhlubší podstatu z naprosto jiného úhlu pohledu. Následovala celková (pro mě velice přínosná) změna myšlení, které jsem, přirozeně, začal aplikovat také na policii a mojí roli v ní,“ popsal s tím, že mu nevyhovovala přetvářka a nepravdy, na které narážel. A tak, po dvanáctileté službě, odešel Honza do civilu.

Nejdřív blog a pak kniha

Jan začal o své práci policisty psát internetový deníček, blog „Jak jsem se stal policistou a proč jím už nemohu být". A důvod, proč začal o své práci psát? „Kvůli sobě. Potřeboval jsem se z toho všeho vypsat. Zjistil jsem totiž, že mi to moc pomáhá – otevřít se, vyjádřit své postoje a názory. Navíc psaní mě moc baví a dává mi pocit smyslu, který jsem v takové míře, jaký prožívám právě při psaní, nikdy nezažil," myslí si.

Nejprve si myslel, že si článek přečte jen pár lidí. To se ale rychle změnilo. „Když jsem pak – bylo to asi za dva dny – koukl na statistiku návštěvnosti, nemohl jsem uvěřit svým očím. Jitce, své partnerce, říkám: ‚Hele, tomu neuvěříš! Dva tisíce lidí už četlo můj článek!‘ Jenže číslo každým dnem výrazně narůstalo, až se nakonec zpomalilo na počtu 70 tisíc čtenářů,“ radoval se. Volal mu dokonce i jeho vedoucí s tím, co to napsal a že způsobil „poprask“.

Od blogu se ale Honza přesunul ke knize. Tvorbou prý strávil přibližně 200 hodin. „Rád říkám, že v knize je všechno – čárkový systém, problém se zneužíváním neplacených přesčasů, (...) postoj nadřízených k podřízeným a obráceně, výběrová řízení, policejní lži. Kniha tak nějak drží linii se článkem, jen mnohem více rozvádí témata, která považuji za podstatná, protože jsou – podle mého – zdrojem problémů celé české policie," napsal.

Kmotrem bude „Lovec kmotrů“

Kmotrem knihy „Můj příběh jménem zákona“ bude Robert Šlachta, ten pracoval jako šéf elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a poté jako náměstek generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR. Sám Šlachta před nedávnem vydal svou vlastní knihu pod názvem Šlachta - Třicet let pod přísahou.

To je ale peněz!

Bývalý policista na stránce HitHit spustil crowdfundingovou kampaň. Chtěl vybrat šedesát tisíc korun, ochota přispěvatelů ale předčila jeho očekávání. Lidé posílali peníze jak zběsilí a podařilo se mu vybrat přes 120 tisíc korun osmnáct dní před koncem akce.