Dva chlapci skončili v nemocnici, poté co ve školce Jugoslávská v Jablonci nad Nisou snědli jedovatý plod štědřence ovislého, kterému se také jinak říká pravý zlatý déšť! Děti už jsou naštěstí v pořádku, rodiče ale zuří! Příště by to tak dobře dopadnout nemuselo, stědřenec je totiž prudce jedovatý!

Plody, které chlapci snědli totiž vypadají velmi podobně, jako lusky hrachu, a proto nejspíš malé hochy lákaly. „Po svačině si šly děti hrát na zahradu. Chlapečkové zbaštili lusky, respektive ty hrášky uvnitř, a odvezli je do nemocnice. Tam jim museli pumpovat žaludek,“ popsala případ pro TN.cz babička jednoho z otrávených. Tatínek jednoho z dětí popsal celou příhodu detailněji, údajně si totiž kluci hráli, že vaří domnělý „hrášek“, což zarazilo učitelku, a rychle se jich ptala, zda ho i nejedli.

Kubíčka (†7) zabil autobus ve Slaném: Zdrcené rodině pomáhají sousedé i cizí lidé

„Nejdřív tvrdili, že ne, protože se báli to přiznat, pak z nich ale vylezla pravda, když je upozornila, že by jim mohlo být špatně,“ popsal otec serveru. Prý pak učitelka donutila děti otrávené plody vyzvracet a maminky je převezly do nemocnice, kde jim vypumpovali žaludek a chvíli tam zůstali na pozorování. „Naštěstí je na tom už dobře. Zůstal tam jednu noc, měl horečky,“ dodal rozzlobený rodič.

Ředitelka školky se však brání, protože keř nebyl na zahradě vysazen schválně, ale vyrostl tam sám. Prý se jim to stává často, ale pozemek patří městu a tak o likvidaci musí žádat na úřadě, což se stalo i v tomto případě, jenomže keř nikdo pokácet nepřijel. Město se rozhodlo konat až po tragédii, která se stala.

Definitivní trest pro vraha Marečka (†3): Babička řekla, co si myslí o rozsudku

„Řešíme to každý rok. Pozemek patří městu, my nemáme právo to dělat a ani nevíme jak, nejsme botanici. Takže vždycky, když si všimneme, že tu nějaký keř vyrostl, včas o likvidaci zažádáme na úřadě,“ popsala ředitelka školky Renata Kolischová trápení s rostlinami. „Letos tu ale byl koronavirus, o tu zahradu jsme se nestarali v takovém rozsahu, protože tu nebylo ani moc dětí. Když jsem si všimla, jaká je situace, poslala jsem e-mail a zažádala o opětovné zlikvidování. To bylo 28. května,“ vysvětlila.

Botanik navíc potvrdil, že rostlina, z níž jsou nejvíce jedovaté především plody, které právě chlapci snědli může bez problémů vyrůst i tam, kde ji nikdo nezasadil. Přitom v případě, že člověk sní větší množství jedovatých plodů, může i zemřít!