Rodiče pětiletého chlapce na Jablonecku utrpěli obrovský šok! Odpoledne se jejich synek z ničeho nic vypařil ze zahrady u domu. Na okraji pozemku tekla řeka a dveře do ulice byly otevřené. Po dítěti začali pátrat policisté se psem a také hasiči. Všichni se báli, co se mohlo stát.

Ve středu odpoledne volala na linku 158 vystrašená maminka z Jablonce nad Nisou s tím, že se jí měl ztratit její pětiletý syn. Chlapce před příjezdem policistů hledali rodiče, prošli celou zahradu a obrátili vzhůru nohama celý dům, avšak bezvýsledně, po chlapci nebylo ani vidu ani slechu. Mladá žena z Berouna zmizela během vyjížďky na bruslích: Našli ji o desítky kilometrů dál

„Na místo ihned vyjely policejní hlídky z Jablonce nad Nisou i Liberce, včetně psovoda se služebním psem. Provedeným šetřením policisté zjistili, že si pohřešovaný chlapec hrál na zahradě u domu se svojí sestrou a krátce před půl druhou hodinou ho začala matka pohřešovat,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Jedna část zahrady byla ohraničena korytem řeky, vzniklo tak podezření, že by chlapec mohl spadnout do vody. „Navíc v době, kdy rodiče začali chlapce hledat, byly také otevřeny dveře z domu vedoucí do ulice, kterými mohl chlapec také odejít směrem k hlavní silnici. Matka také uvedla, že by měl mít u sebe její syn mobilní telefon, na který se mu snažila bohužel neúspěšně dovolat,“ dodala Sochorová s tím, že telefon sice vyzváněl, nikdo ho ale nezvedal. Pohřešovanou Petru (†40) z Liberce našli mrtvou v lese. Rodina se na místě zhroutila

Minuty se sčítaly a o chlapce měli rodiče velký strach. Do pátrání se zapojily i dvě jednotky dobrovolných hasičů. Jelikož měl chlapec u sebe telefon, rozhodli se policisté, že provedou jeho lokalizaci. Podle ní se telefon měl nacházet v blízkosti domu. Policisté svou pozornost tedy zaměřili tam.