Zoufalá rodina pátrala po milované mamince v terénu i pomocí sociálních sítí. Za jakékoliv informace nabízela dokonce i odměnu. „Moc prosím všechny o sdílení, jde o čas, je to opravdu otázka života a smrti! Mějte prosím oči ,otevřené', kdyby jste ji někdo potkal, zahlédl - zůstaňte prosím s ní a zavolejte Policii ČR, nemusíte ji přímo zadržet, stačí sledovat,“ napsal na facebooku partner David. „Jako poděkování nabízím hotovost, zájezd někam za exotikou, nový telefon, to už bude záležet jen na vás. Není to žert, jsme zoufalí, prosím, pomozte,“ uvedl.

Do oblasti, kde byla žena spatřena naposledy, po týdnu vyrazily desítky dobrovolníků. Přišly na žádost rodiny, která akci svolala na sociálních sítích. „Jsme zoufalí a prosíme Vás touto cestou o pomoc! Stále se hledá moje máma! Doposud nemáme vůbec žádné zprávy, a bojíme se toho nejhoršího... Opakovaně jsme se snažili hledat i na vlastní pěst, bohužel v pár lidech neúspěšně,“ prosila o pomoc dcera Daniela.

Nejhorší obavy rodiny se bohužel nakonec naplnily. Při nedělní pátrací akci v lesích u Harcova po pouhých několika málo desítkách minut našli pohřešovanou Petru podle informací Blesku mrtvou. Rodina, která se účastnila pátrání, se po tragickém nálezu zhroutila a skončila v péči záchranářů.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.