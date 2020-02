Matka dívky podlehla těžkým zraněním, která při pádu utrpěla. Její smrt potvrdila policejní mluvčí Ivana Jelínková. „Jiné informace s ohledem na rodinu nebudeme poskytovat,“ řekla mluvčí. Alespoň že dítě uniklo nejhoršímu. „Dívka je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života,“ sdělila mluvčí fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Slušná rodina, říkají sousedé

Za tragédií může být podle některých informací to, že dívka má údajně zdravotní problémy. „Je to asi dva týdny, co jsem paní potkala a byla taková smutná. Říkala, že dcera je nemocná, byla prý měsíc v nemocnici. Když jsem chtěla vědět, co jí je, sklopila oči, zahlédla jsem v nich slzy,“ řekla sousedka.

Lidé žijící v paneláku jsou z celé události v šoku. O rodině mluví v dobrém. „Máma a táta chodili do práce, holky do školy. Té starší je asi 14 let. Rodiče se o ně vzorně starali. Když holkám umřel pes, dostaly od rodičů štěně. Slušná, normální rodina. Loni je ale vykradli, a teď tahle tragédie,“ řekla jedna ze sousedek.

Lidé z paneláku také mluvili o tom, že muž mrtvé ženy jí asi hodinu před tragédií volal domů. Tomu, že se schyluje k neštěstí, prý nic nenasvědčovalo.

Lidé vraždě nevěří

Policisté tragickou událost vyšetřují. Podle informací ČTK dívka neskočila ze své vůle. „Policisté prověřují veškeré okolnosti pádu z okna dvou osob, aby mohli s jistotou říct, zda se jedná o nešťastnou náhodu, sebevraždu, nebo trestný čin,“ uvedla mluvčí Jelínková.

„Nedovedu si představit, že by ona vyhodila dítě z okna. Je drobná, sama by to ani nezvládla. Desetileté dítě není přece už tak malé a určitě by se bránilo. Sousedka rozhodně není žádný blázen. U ní by to musel být nějaký zkrat,“ řekl Blesku statný čtyřicátník, muž, který bydlí v pátém patře naproti bytu, kde se tragédie odehrála.

Skok jí rozmlouval

„Když sanitka se zraněnou dívkou odjela, běžel jsem nahoru vystřídat kolegu, který se s paní snažil navázat kontakt. Ale ani jemu, ani mně se to nepodařilo. Mluvil jsem na ni, ale ona nereagovala, byla mimo a zdálo se mi, že vůbec ani neví o tom, že na ni mluvím. To trvalo asi 10 minut. Pak skočila,“ uvedl ve středu inspektor provozu záchranky.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555

nebo v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.