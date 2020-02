Řidička a její sedmiletá dcera zažila v Plzni pořádné drama! Neznámý muž nasedl do jejího auta, vyhodil ji a s autem ujel. Po muži pátral vrtulník i zásahová jednotka, do dvou hodin měl na rukou pouta. Policisté ho obvinili z několika trestných činů a soud ho poslal do vazby.