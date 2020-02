Třeboňští rybáři začali s jarními výlovy o pár týdnů dřív než v jiných letech. Umožnilo jim to teplé počasí. Při jarních výlovech vyloví zhruba 200 tun tržních ryb. Firma Blatenská ryba zahájí jarní výlovy zřejmě zkraje března. Uvedli to předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha a ředitel firmy Blatenská ryba Jiří Bláha.

„Začali jsme lovit minulý týden jednotlivé rybníky, postupně. Jsou to rybníky s tržní rybou. Kontinuální výlovy, kdy se loví větší množství rybníků, začnou začátkem měsíce března, to budou pak i násadové ryby, z komorových rybníků do hlavních,“ řekl Malecha. Na dřívější zahájení jarních výlovů na Třeboňsku upozornil Český rozhlas.

Blatenská ryba, která hospodaří na 1550 hektarech rybníků a má roční produkci 850 tun, ještě výlovy nezahájila. Spustí je asi začátkem března, záleží na počasí. Z jarních výlovů by mohla získat 60 tun tržní ryby.

Jihočeským rybářům teď schází v rybnících od 25 do 50 procent vody, protože málo sněží, je nedostatek spodní vody a málo prší. Do některých rybníků nejde nasadit nové ryby. Meziročně je situace horší. Vyplývá to z informací, které řekli zástupci rybářství minulý týden.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapr, zbytek lín, candát, štika, sumec, amur, tolstolobik a okoun. Společnost má 100 zaměstnanců, hospodaří na 450 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na export jde 65 až 70 procent ryb.