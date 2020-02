Beuth ve čtvrtek potvrdil, že podezřelým je třiačtyřicetiletý Němec Tobias R., který byl sportovním střelcem a legálně držel zbraň. Policii ani kontrarozvědce nebyl dosud známý.

Při útocích ve dvou barech stotisícového města, které leží asi 20 kilometrů východně od Frankfurtu nad Mohanem, bylo zastřeleno devět lidí ve věku 21 až 44 let. Všichni měli podle německého nejvyššího státního zástupce Petera Franka migrační kořeny. Pět z nich bylo podle Ankary občany Turecka. Muslimská sdružení v Německu už vyzvala k solidaritě s muslimy.

Migrační kořeny má podle agentury DPA také většina zraněných. Celkem je jich podle Franka šest, jeden z nich byl zraněn velmi těžce.

Nejvyšší státní zástupce dnes zdůraznil, že vyšetřování případu převzal kvůli tomu, že dosavadní důkazy, mezi něž patří i pamflet a videa Tobiase R., ukazují na "hluboce rasistické přesvědčení" pachatele. O terorismu v krátkém vystoupení pro média nehovořil. Cílem dalšího vyšetřování podle něj bude mimo jiné zjistit, zda existují lidé, kteří o činu předem věděli nebo s ním v určité fázi dokonce pomáhali.

Pravděpodobného pachatele našla policie dnes po 03:00 v jeho bytě v Hanau mrtvého spolu s jeho mrtvou 72letou matkou. Oba měli střelná zranění. Vedle mrtvoly muže se našla střelná zbraň. Jeho otce objevili policisté nezraněného.

Místo jednoho z činů odpoledne navštívil ministr vnitra Horst Seehofer, který bude večer jednat se svými kolegy z jednotlivých spolkových zemí o tom, „jak ještě lépe zajistit bezpečí v zemi" a jak lépe chránit citlivá zařízení. Ministr, který zločin označil za nepochopitelný, nařídil, aby na všech úředních budovách vlály vlajky na půl žerdi.

České ministerstvo zahraničí dopoledne na Twitteru uvedlo, že podle jeho posledních informací z českého velvyslanectví v Berlíně se tragédie nedotkla českých občanů. Ministr zahraničí Tomáš Petříček vyjádřil soustrast rodinám obětí a podporu městu Hanau.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH