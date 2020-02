Italská Sardinie se stále vzpamatovává z vraždy Češky Zdenky K. (†41), kterou měl nožem zabít její bývalý přítel Francesco B. D. F. (45). Ten je nyní ve vazbě, ale zpoza mříží vzkázal, že on nebyl ten, kdo by hádku a následné napadení vyprovokoval. Naopak, podle jeho slov to byla Zdenka, která ho pořezala.