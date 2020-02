Rak

Nadřízený chce po vás všechno rychle a vlastně hned. Na to nejste stavění a už vás to vyčerpává. V duchu si říkáte, jak to přežijete. Na takové pracovní tempo nejste zvyklí. Jen nebuďte zbrklí a povinnosti si rozplánujte. Půjde to rychleji.