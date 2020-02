Byl to násilník, bil ji, ale ona mu vždy odpustila, protože ho milovala a on byl hodný k jejím dcerám. Nakonec to Zdenku (†41), kterou na italské Sardinii patrně pobodal její přítel Francesco (45) při hádce, stálo život. Vážným zraněním podlehla. Blízký kamarád promluvil o tom, jaké hrůzy prožívala Češka před svou tragickou smrtí.