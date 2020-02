Video Zatčení vraha Češky Zdenky (†41) - Carabinieri Sassari

Podle webu La Nuova Francesco vypověděl, že k hádce mezi ním a Zdenkou došlo v sobotu 15. ledna proto, že když za ní přijel, připadal Češce jako pod vlivem kokainu. Řekla mu proto, ať zmizí. „Řekla mi, že jsem měl kokain a ať jdu pryč,“ tvrdí muž obviněný z vraždy.

Zdenka držela nůž kvůli vaření

Jenže svalovec, který podle informací italských médií užíval drogy již delší dobu, se za ní vrátil. Zdenka prý zrovna vařila, a měla proto v ruce nůž. Začali se prý opět hádat a dost hlasitě. Francesco dostal strach, že je někdo uslyší a zavolá policii. Na Sardinii se loučili se zavražděnou Zdenkou (†41): Kněz popsal posledních 40 minut jejího života

Navrhl proto, ať se projdou. Zdenka pak ale podle něj i s nožem zamířila do baru naproti. Pak se strhla mela, při které byl Francesco zraněn na noze a maminka dvou dcer v hrudníku. Tak to tedy tvrdí on. Jeho verze je však dost podivná a těžko se jí věří.

Podivná verze Itala

Násilnický Ital dokonce tvrdí, že sama Zdenka chtěla, ať ji odveze ke kamarádovi a ne do nemocnice, kde by si prý pro něj přišli policisté. Krvácející ji měl uložit do postele s tím, že se políbili a řekli si, že se uvidí druhý den. Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Pitva odhalila příčinu smrti!

To ale vůbec nesedí s tím, co viděli svědci v osudném baru. „Pomozte mojí mamince! Pomozte mojí mamince,“ křičela vyděšená dcerka poté, co viděla, jak Francesco pobodal Zdenku. Muž se navíc do baru po incidentu vrátil a pronesl mrazivá slova.

Vrah: Dostanu 10 let?