Případ ubodání Češky Zdenky K. (†41), kterou měl na Sardinii zavraždit její bývalý partner Francesco B. D. F. (45), se pořádně zamotává. Ukázalo se, že se oba aktéři krátce před vraždou viděli u soudu, který údajně proběhl nad očekávání hladce. Co se tedy nakonec pokazilo, že vše muselo skončit tak tragicky?

K vraždě Zdenky (†41), která původem pocházela z České republiky, došlo v sobotu 15. února večer ve městě Sorso na Sardinii. Před místní kavárnou se měla drsně pohádat s bývalým partnerem, který ji měl na to konto bodnout a odvést do kamarádova domu, kde ji nalezli později mrtvou. Všemu přitom přihlížely její dvě dcery (obě 11).

Muž měl ke Zdence soudní zákaz přiblížení, ale pár se podle informací italských médií stále scházel a rozcházel. Přátelé Češky to dokonce přirovnávali k hodně špatné telenovele. Francesco byl prý násilník a podle mnohých i kriminálník, ale Zdenka ho prý měla ráda, protože se choval hezky k jejím dcerám, přičemž především k jedné z nich, která je údajně postižená. To by ostatně vysvětlovalo situaci, ke které došlo přibližně den před vraždou.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Pitva odhalila příčinu smrti!

Podle italských médií se totiž Zdenka i Francesco potkali u soudu, který rozhodoval o prodloužení zákazu přiblížení pro Itala a Češka mu údajně před soudkyní odpustila. Zdenka patrně stále věřila, že ji její násilnický partner může milovat. „Pouhý den před vraždou jej možná ze strachu hájila u soudu, kam byla jako svědkyně předvolána coby oběť jeho útoků,“ uvedl novinář Pietro Serra. „Už jsem mu odpustila,“ řekla žena soudu, ten pak přerušil zákaz přiblížení, který do té doby Zdenku chránil. Den nato ale mezi bývalými partnery došlo k divoké hádce, jež skončila její smrtí.

Ital Francesco B. D. F. byl kriminalisty zadržen na tip od volajícího pár hodin po vraždě, když seděl ve svém bílém BMW u obchodního centra i s dvěma dcerami zavražděné ženy. Ty byly vyděšené, ale v pořádku. Ital skončil ve vazbě, ale plnou vinu popírá. Tvrdí, že ho Češka k útoku vyprovokovala. Obyvatelé Sorsa jsou však proti. Zdenku si pamatují jako bezproblémovou ženu, která byla usměvavá a stále příjemná.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Srdceryvný vzkaz kamarádky do nebe

Naopak Francesco přezdívaný Velký Jim se vždy rád chlubil svými svaly i penězi, které vydělával většinou podvody. Přestože byl několikrát souzen, i v Maďarsku, a obětem sliboval se slzami v očích vyrovnání, nikdy tak neučinil. Často se choval násilnicky k ženám. „Vždy říkal: ‚Dávám přednost ženám z východu. Nedělají problémy a zacházím s nimi, ,jak chci‘. Všichni věděli, jak se chová ke Zdence, nepomohl ale nikdo,“ uvedl bojovník proti násilí na ženách Roberto Silvestri.