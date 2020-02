Vadilo jí, že manžel příliš holduje alkoholu. Krásná Mexičanka Ingrid Escamilla Vargasová (†25) měla už po krk jeho závislosti. Pohádali se kvůli tomu spolu do krve. Doslova... Ingrid to bohužel stálo její život. Manžel Erik Francisco Robledo (46) byl zrovna v drogovém oparu a zvlášť brutálním způsobem ji zabil.

Robledo se podle Daily Mailu k děsivému činu přiznal. Policistům vypověděl, že byl zrovna pod vlivem drog, když se dostal se svou krásnou manželkou do hádky kvůli jeho častému pití alkoholu. Ingrid ho prý podle jeho slov chtěla zabít. Řidič zabil motorkářku a ujel: Viníka vystopoval zdrcený manžel

Zfetovaný muž ji vybízel k tomu, ať ho ubodá. Žena ho pak prý bodla třikrát, po čemž jí Robledo nůž vzal a podřízl jí s ním hrdlo. Z toho, co udělal poté, se normálnímu člověku musí udělat špatně. Manžel svou choť stáhl z kůže od tváře po kolena.

Vyřezal jí oči i vnitřnosti

Následně jí vyřezal oči i vnitřnosti a spláchl je do odpadu. Krvavá změť orgánů a kůže pak skončila na ulici. Když se strážci zákona ptali, co ho vedlo k tak nesmyslně brutálnímu činu, odvětil jim, že se styděl za to, co udělal, a tělo manželky chtěl zlikvidovat. Muž zmasakroval svou rodinu a psa v Disneyho městečku! Pak bydlel dva týdny s jejich mrtvolami

Jenže omámen drogami nemyslel a ke svému činu se telefonicky doznal exmanželce. Neskutečně krutá vražda a zneuctění ostatků ženy vyvolalo v Mexiku velkou vlnu pohoršení, zděšení a nevole. V Mexiko City došlo k mnoha hlasitým protestům.

Mrtvola na titulní stránce