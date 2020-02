V sobotu americká policie vyjížděla na prominentní adresu v losangeleské čtvrti Hollywood Hills poté, co dostali oznámení, že z tamního domu byl slyšet křik ženy. Strážci zákona po příjezdu našli před domem ležet těžce zraněnou Amie Harwickovou, slavnou sexuální terapeutku celebrit a bývalou modelku Playboye.

Osmatřicetiletá žena údajně spadla z balkonu ve třetím patře. Terapeutka byla převezena do nemocnice, krátce po přijetí však těžkým zraněním podlehla. Podle informací portálu The Cut Harwicková zemřela na těžké poranění hlavy následkem pádu. Pitva navíc prokázala, že smrt Harwickové nebyla nehoda. Černovlasou krásku měl někdo škrtit a poté ji z balkonu shodit.

Strážci zákona z vraždy podezřívají Garetha Pursehouse, s nímž Harwicková v minulosti randila. Podle informací britského deníku Daily Mail měl jednačtyřicetiletý muž Harwickovou během jejich vztahu, který trval deset let, psychicky a fyzicky týrat a neustále ji pronásledoval. Harwicková se dokonce v roce 2011 obrátila na policii. Pursehouse měl nakonec soudně zakázáno se k ní přibližovat. Soudní zákaz styku ale prý vypršel krátce před její vraždou.

Podle soudních dokumentů, které Daily Mail obdržel, ji muž na jaře roku 2011 škrtil, uhodil ji a praštil jí hlavou o zem. Následně do ní kopnul tak, že nebyla schopná chodit. „Měli jsme několik hádek, během nichž mě Gareth Pursehouse dusil, škrtil, přitiskl mě ke zdi, kopal do mě, praštil se mnou silou o zem a bil mě pěstí,“ uvedla ve své výpovědi Harwicková. V lednu roku 2012 měla Harwicková s Pursehousem hádku v autě, která skončila tím, že ji Pursehouse, který pracuje jako fotograf a softwarový inženýr, násilně z vozu vyhodil. Žena utrpěla četná poranění. Následně se měl násilník několikrát vloupat do jejího domu a zanechat tam výhrůžné zprávy.

S násilným expřítelem se Harwicková znovu potkala v lednu na udílení cen filmů pro dospělé v Los Angeles. Setkání údajně skončilo divokou hádkou. „Gareth věděl, že Amie bude na XBiz,“ uvedla Jasmin St. Clair, hvězda filmů pro dospělé a kamarádka Harwickové. „Sledoval ji tam a rozzuřil se… Choval se násilně. Strašně křičel. Amie mi po tom incidentu řekla, že se bojí, aby se neobjevil u ní doma. Šla na policii, ale nebrali to vážně. Byl jí naprosto posedlý,“ dodala St. Clair.

Harwicková byla modelkou Playboye, ovšem poté, co dokončila studium psychologie, s modelingem skončila. Černovlasá kráska se zaměřovala na manželskou a rodinnou terapii. Věnovala se jak nezletilým, tak dospělým klientům trpícím úzkostí, depresí, sexuálně zneužívaným dětem, dětem s traumaty, sexuálně závislým atd. V roce 2014 dokonce vydala úspěšnou knihu s názvem The New Sex Bible for Women (Nová sexuální bible pro ženy). Mezi lety 2017–2018 randila s hvězdou sitcomu Drew Careym, s nímž dokonce byla zasnoubená, vztah však nakonec skončil rozchodem.