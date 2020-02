Pardubický soud řešil případ dvou dívek, které chtěly otrávit jedem na krysy své prarodiče a sestru jedné z nich! A to vše údajně jen kvůli Matějské pouti, na kterou je nechtěli pustit…

Dvě školačky (obě 16) z Chrudimska se údajně pokusily zavraždit dva prarodiče a nezletilou sestru jedné z nich. Podle obžaloby jim daly do kávy jed na krysy!

„Dívkám bylo sděleno provinění ze spáchání vraždy ve stadiu pokusu na dvou a více osobách,“ informovala již dříve policejní mluvčí Eva Maturová. Bližší informace ale nemohla kvůli věku poskytnout. nyní případ doputoval před soud.

Chtěla je podřezat?!

Dívky (obě 16) se podle serveru iDnes rozhodly, že se zbaví nejen prarodičů, kterým je podle informací Blesku přes šedesát, ale i nezletilé sestry, které má být třináct let. Svůj otřesný čin plánovaly přes sociální sítě.

„Jedna z mladistvých nám vydala dokumentaci, z níž lze vyčíst, že postupně vymýšlely formy, jak se poškozených zbavit. Ty zahrnovaly úvahy o podřezání a poté se domluvily na jedu. Nejdřív zvažovaly prášek na praní, poté se dostaly k jedu na krysy," řekla pro iDnes státní zástupkyně Lucie Žabková.

Jed namíchala do kafe

Motivem vraždy měly být neshody s prarodiči a sestrou jedné z obžalovaných. Prarodiče údajně nechtěli jednu z obžalovaných dívek pustit s kamarádkou na Matějskou pouť. Dívky se proto rozhodly, že vezmou situaci do vlastních rukou a prarodiče se sestrou otráví.

Jedna z mladistvých se proto rozhodla, že jed na krysy namíchá prarodičům a dívce do kávy. Všichni se otrávené kávy napili, ale dávka nebyla život ohrožující. Přesto skončili v péči lékařů.

„Přišlo se na to tak, že jedna z mladistvých zmizela, babička šla do jejího pokoje a tam našla zbytky toho jedu na krysy a ona si to postupně poskládala," řekla Blesku Žabková.

S brekem domů

Jelikož jsou obě dívky mladistvé, hrozí jim podle iDnes trestní opatření od jednoho do pěti let nepodmíněně. „S ohledem na věk nejde u nezletilých o trestný čin, ale provinění,“ sdělila iDnes Maturová.