Za čtyři loňská loupežná přepadení starších žen v Olomouci si dvaatřicetiletý Michal V. odpyká ve vězení pět let. Trest mu v pondělí uložil olomoucký krajský soud. Muž přepadl ženy ve věku od 55 do 74 let, k nimž přistupoval zezadu. Jednu z obětí vláčel po zemi, způsobil jí přitom těžkou újmu na zdraví.