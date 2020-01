Zákeřného zloděje má v hledáčku ostravská kriminálka. Gauner přistižený při vloupačce se neštítil přetáhnout seniora latí a vyhrožovat nožem. Navíc mu nasprejoval přímo do očí. Policie hledá muže, který má podle ní důležité informace k činu.

Vloni na Štědrý den se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu. Měl nakradeny věci za pět tisíc korun, když ho při odchodu překvapil majitel.

„Muž ho udeřil dřevěnou latí. Hrozil mu i použitím nože a ochromil ho vstříknutím neznámé látky do očí,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Senior se s vypětím všech sil ubránil. Zloděj pak i s ukradenými věcmi prchl neznámo kam. Majitele domu po přepadení ošetřili zdravotníci, převoz do nemocnice nebyl nutný.

Poznávací znamení červená čepice

V hledáčku kriminálky uvízl muž, který by podle ní mohl mít důležité informace k přepadení. Zda jde o možného pachatele či svědka, policie neupřesnila.

délka: 00:42.64 Video Policie z Ostravy hledá muže v souvislosti s vánočním přepadením seniora. PČR

Zachytily ho městské kamery v den přepadení na tramvajové zastávce Zábřeh vodárna hodinu po poledni. Choval se poměrně nervózně a byl částečně maskovaný. S sebou měl sportovní černou tašku s bílými nápisy.

„Jedná se o muže vysokého 175 až 180 centimetrů, který měl na hlavě červenou pletenou čepici a přes ústa tmavou šálu. Oblečenu měl světlou (hnědou či šedou) bundu, modré světlejší rifle a obuty hnědé boty,“ popsala muže Soňa Štětínská.

Pokud ho znáte, volejte!

Policie žádá veřejnost o spolupráci. „Kriminalisté přijmou jakékoliv informace k neznámé osobě na bezplatné lince 158,“ uzavřela policistka.

Pachatele nejspíše čeká v případě dopadení obvinění hned ze tří trestných činů, a to porušování domovní svobody, krádež a vydírání spáchané se zbraní. Za to si může pobýt ve vězení až osm let.