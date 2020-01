Sourozenci žili na statku u obce Ruinerwold na severu země od roku 2010, nikdy nenavštěvovali školu a o jejich existenci nevěděly ani úřady. Někteří z nich vypověděli, že je otec sexuálně zneužíval.

Policie začala případ vyšetřovat loni v říjnu, kdy ze statku uprchl do blízké vesnice mladý muž a požádal o pomoc. Vyšetřovatelé poté zjistili, že na farmě se nachází pět jeho sourozenců ve věku mezi 18 a 25 lety, kteří v objektu léta žili zcela odříznutí od světa. Obžaloba se však týká celkem osmi z devíti van Dorstenových dětí, tři z nich už v době policejního zásahu na farmě nepobývaly.

Brutální týrání Valinky: Soud potvrdil Soni K. (62) osm let. „Lhářka prolhaná,“ pustila se do ní druhá babička

Podle prokuratury otec své potomky držel pod zámkem a neustále monitoroval jejich pohyb, někdy i s pomocí kamer. Tvrdil, že pokud by přišli do styku s lidmi ve vnějším světě, „vstoupili by do nich zlí duchové“, což by přineslo zkázu světa. Matka dětí zemřela v roce 2004, od roku 2007 van Dorsten dětem upíral jídlo, pití i lékařskou péči. Nizozemské úřady o jejich existenci neměly ponětí.

Van Dorsten je nyní kvůli prodělané mrtvici v péči vězeňské nemocnice a řízení se osobně nezúčastnil, vyšetřovatelé ho kvůli jeho zdravotnímu stavu dosud ani nevyslechli. Děti se k obžalobě dosud veřejně nevyjádřily, podle agentury Reuters ji však čtyři nejstarší podporují. Pět mladších, které policie loni našla na statku, naopak tvrdí, že je neoprávněná.

Vánoce u Fritzlů: Netvor (84) do sklepa nanosil dárky i stromeček

Kromě van Dorstena je obžalován také 58letý Rakušan Josef Brunner, který za statek obývaný početnou rodinou platil nájem a zřejmě jeho obyvatele i zásoboval. Také on je obžalovaný z omezování osobní svobody.

Podle dosavadních zjištění rodina žila v izolaci z náboženských důvodů. Van Dorsten byl v 80. letech minulého století členem náboženské skupiny moonistů, kterou ale později opustil.