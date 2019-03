Fritzlova znásilňovaná dcera: 10 let po uvěznění otce konečně našla štěstí

Už je tomu 10 let, co byl odsouzen rakouský tyran a despota Josef Fritzl (83) za opakované znásilňování a věznění své dcery Elisabeth (52), která mu porodila sedm dětí. Zdeptaná žena musela po vysvobození ze sklepního vězení ve městě Amstetten začít žít úplně od začátku. Nyní to vypadá, že je konečně šťastná. I se svými potomky žije pod novou identitou na rakouském venkově.

Elisabeth žila bez špetky čerstvého vzduchu i bez slunečních paprsků ve sklepě dlouhých 24 let. Její násilný otec ji uvěznil, když jí bylo teprve osmnáct. Podle obžaloby ji znásilnil více než 3000krát. Fritzl za to skončil v base na doživotí. Za mřížemi věznice Stein nedaleko města Krems podle všeho prožívá hotové peklo, které si určitě zaslouží.

Fritzlovi prý vymlátili zuby

Ostatní vězni ho prý napadají, urážejí a jeden z nich mu měl dokonce údajně vymlátit všechny zuby. Vedení věznice tyto zvěsti nekomentuje. U Fritzla se prý v poslední době začala projevovat stařecká demence a rezignoval na život. To jeho oběť Elisabeth podle britského Daily Mirroru začala 10 let po uvěznění svého otce konečně naplno žít. "Fritzl to má za pár," tvrdí jeho spoluvězeň: Po deseti letech ve vězení už prý rezignoval na život

Ve sklepě si údajně zachovala příčetnost jen díky tomu, že chránila své potomky. Nyní bydlí se svými šesti přeživšími dětmi v odlehlé rakouské vesničce, jejíž lokace je před veřejností přísně utajena. Elisabeth i její potomci mají nová jména. Místo, kde žena žije, je označováno také pouze jako Vesnice X. Jejím dětem a zároveň sourozencům je nyní mezi 17 a 31 lety.

Spí s otevřenými dveřmi

Všichni žijí spolu a mají v ložnicích otevřené dveře, aby se nebáli. Trauma z života ve sklepě bylo příšerné. Dvoupatrový rodinný dům, v němž žijí, je neustále chráněn průmyslovými kamerami a ozbrojenými strážemi. Ten, kdo by se někdy k budově chtěl přiblížit, může očekávat, že ho během chvíle sebere policie. Rodině prý pomáhají i semknutí místní obyvatelé, kteří chrání jejich identitu. Evu zavřel do sklepa a na chleba jí natíral sperma: Polský Fritzl dostal 25 let

Jeden z fotografů, který se vydal do Vesnice X, zavzpomínal, co se tam stalo. „Bylo tam jenom několik vesničanů, kteří ale spolupracují s policií. Byl jsem rychle obklíčen lidmi, kteří mi říkali: Nechtějí s vámi mluvit, nechtějí vás vidět. Prosím, vypadněte odsud.“ Místní majitel restaurace prohlásil: „Rodině se daří víc než dobře.“

Jsou slušní, veselí a usměvaví

„Chodí sem často a chováme se k nim jako k ostatním hostům. Každý ve vesnici je zná,“ dodal. „Když si vezmete, čím si prošli, jsou velmi slušní, veselí a usměvaví,“ dodal další místní obyvatel. Elisabeth našla i lásku. Už rok po svém osvobození se dala dohromady s bodyguardem Thomasem Wagnerem, který je o 23 let mladší než ona. Kauza českých Fritzlů z karavanu: Znásilňovaná Míša (18) porodila holčičku!

Láska to byla tak velká, že se k nim dokonce Thomas nastěhoval. Podle Fritzlovy švagrové Christine R. chodí Elisabeth často nakupovat, má ráda módu a její nejmladší syn Felix si zamiloval konzoli PlayStation. Opravdu to vypadá, že jsou nyní všichni šťastní. Jen blázen by jim ale záviděl. Jestli si to někdo zaslouží, tak po všech těch vytrpěných letech jsou to určitě oni.