Rakouský soud ve středu vyslovil souhlas s přemístěním Josefa Fritzla, který si ve věznici s uzavřeným psychiatrickým oddělením odpykává doživotní trest za to, že čtvrt století věznil a sexuálně zneužíval vlastní dceru. Informovala o tom agentura APA. Přesun do normální věznice by 87letému Fritzlovi umožnil požádat o podmínečné propuštění, prokuratura se ale proti rozhodnutí soudu odvolala.