Od pouhých sedmi let věku měl muž (75) znásilňovat svou vlastní dceru. Došlo to tak daleko, že mu porodila i dítě. Podle obžaloby, kterou projednává soud v Mnichově, ji po desetiletí ovládal a proměnil její život v naprosté peklo. Oběť zachránila až její rodina, která přivolala policii. Teď se muž zodpovídá ze stovek případů znásilnění a dalších deliktů.

V Mnichově v pondělí začal soud s mužem, který podle obžaloby desítky let sexuálně zneužíval svou dceru a měl s ní také dítě. Případ v některých ohledech připomíná známou kauzu Rakušana Josefa Fritzla.

75letý muž původem ze Sicílie čelí obvinění z 288násobného znásilnění, informovala agentura DPA. „Chtěl bych říct, že jsou to všechno lži,“ prohlásil obžalovaný na úvod procesu. Sex s dcerou nepopřel, podle něj byl ale pokaždé dobrovolný.

Muž začal zneužívat dceru, když jí bylo teprve sedm let, uvedlo státní zastupitelství s tím, že na konci 90. let měla žena s otcem dítě. Nyní jí je kolem 50 let a nakonec to byla její rodina, která martyrium ukončila a přivolala policii. Muž byl zatčen v listopadu 2020.

Podle DPA bezmála tři stovky znásilnění uvedené v obžalobě možná představují pouhou špičkou ledovce – jsou to totiž jen ty případy, které dosud nejsou promlčené a které vůbec může projednávat německé soudnictví. Italská rodina totiž žila dlouhá léta na Sicílii a tam spáchané trestné činy by spadaly do pravomoci italských úřadů.

Případ vzdáleně připomíná Fritzlovu kauzu v tom, že i Rakušan po desetiletí opakovaně znásilňoval vlastní dceru. Držel ji ve sklepním bytu a zplodil s ní několik potomků. Na rozdíl od Fritzla však muž obžalovaný nyní německou prokuraturou ke svým činům „vězení“ nepotřeboval – nejenže totiž dceru opakovaně bil a znásilňoval, ale také „téměř zcela ovládal všechny oblasti jejího života“.

„Poškozená byla již v dětství systematicky izolována od svého okolí, takže si nemohla vytvořit dlouhodobější sociální vazby k jiným osobám než k obviněnému,“ stojí v obžalobě.

Když například zjistil, že se stýká se spolužáky nebo kolegy z práce, otec ji podle obžaloby opakovaně bil. Vozil ji také do práce a čekal celou dobu přede dveřmi, než skončila. Podle obžaloby s ní trávil veškeré přestávky, fotil ji při práci přes výlohu a kontroloval její mobilní telefon a e-maily. Podle státního zástupce vytvořil „atmosféru násilí a beznaděje,“ kterou udržoval po desetiletí.

Rozsudek by podle DPA mohl zaznít 26. ledna.