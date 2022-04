Bývalá prostitutka a dva recidivisté se potkali před soudem kvůli dvěma loupežím. Denisa Nováková (27) lákala chlapy do pastí, Marek Dihel (38) a Stanislav Weber (23) je o vše obrali! Nejprve ostravský krajský a pak i odvolací vrchní soud v Olomouci je poslaly za mříže „natvrdo“.

Sotva na začátku minulého roku vyšli Dihel s Weberem z vězení, dělali vše pro to, aby se tam co nejdříve vrátili. Do party vzali i Novákovou, u které Dihel na čas bydlel a Weber s ní v době loupeží randil. Měli plán, jak bez práce přijít k penězům.

Nejprve Denisa Nováková loni v červnu v Ostravě vlákala do temné ulice namol opilého mladíka pod záminkou, že ho vede na taxík. Jenže na muže se vrhli komplicové, přimáčkli ho ke schodům a sebrali mu mobil.

Podruhé vytáhli nůž

Druhá loupež už byla podle žaloby o dost drsnější. Podruhé šla Nováková „na rande“ s mužem z internetové seznamky k rybníku Štěpán. Tady se k nim připojili Dihel a Weber.

„S nožem v ruce měli mladíkovi, kterému ještě nebylo 18 let, hrozit smrtí. Pak se na něj vrhnout a vzít mu všechny věci z jeho tašky,“ zaznělo v obžalobě. U krajského soudu se však výpovědi v případě druhé loupeže rozcházely.

Rozpory ve výpovědích

„U obou skutků prohlašuji svou vinu,“ řekla jako první Nováková. Její komplicové se k ní přidali jen u první loupeže.

U druhé figuruje zbraň, a tak muži začali kouzlit se slovy. „Nesmysl, nešli jsme loupit. Nevím, asi jsme ho okradli, ale nevyhrožovali jsme mu. Nožem jsme mu jen přeřízli popruh tašky,“ vypovídal Dihel. Přitom původně se policii přiznal.

„Jen jsem hlídal, kdyby jí ten chlap, co s ní jde, něco udělal. Viděl jsem ho nad ní stát, chytl jsem nervy a šel po něm. Nůž jsem ale nepoužil,“ mlžil Weber, který taky nedokázal vysvětlit, proč se původně přiznal a ještě vše házel na Dihela.

Jako organizovaná skupina

Jelikož se trojice předem na všem domluvila a měla rozdělené role, loupeže měla spáchat podle soudu organizovaně.

Denisa Nováková přijala trest pět let už od Krajského soudu. Marka Dihela odsoudil vrchní soud na sedm a půl roku, Stanislava Webera na sedm let, oba do věznice s ostrahou. Rozsudek je již pravomocný.